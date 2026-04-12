"1000 грн за пакеты для мусора": украинец — о реалиях жизни беженцев в Швейцарии
Молодой человек, который полторы года назад переехал в Швейцарию, рассказал, что его удивило. По словам украинца, в этой стране стоимость 10 пакетов для мусора — около 1 тысячи гривен, поэтому там дорого даже просто выбросить мусор.
Беженец регулярно рассказывает о своем опыте в социальных сетях, поднимая темы адаптации в Швейцарии, документального оформления, жизни в лагере, а также изучения языка и трудоустройства. Среди прочего он затронул вопрос сортировки и вывоза мусора. Что его удивило, — читайте в материале Фокуса.
Мусор в Швейцарии
"Это не прикол... В Швейцарии вы не можете выбрасывать мусор в любых пакетах. Нужно покупать специальные пакеты, которые стоят 20 швейцарских франков за 10 штук. Только так вы имеете право выбрасывать мусор, чтобы у вас потом не было проблем. Пластиковые бутылки, разумеется, отдельно — это бесплатно, а все остальное — чисто то, что нельзя выбросить в другой контейнер. Это очень классно для того, чтобы люди сортировали отходы", — рассказывает мужчина.
По его словам, таким образом власти определенного кантона стимулируют жителей с умом относиться к вопросу утилизации мусора. "Выбрасывать что-то здесь дорого", — резюмирует он.
Сортировка отходов
Украинец объясняет, что швейцарцы все осторожно сортируют, чтобы меньше платить: пластик, стекло, картон — сдают отдельно (бесплатно), органику (еда) — также отдельно или компост, батарейки, техника — для вывоза работают отдельные пункты.
"В платные пакеты идет только то, что уже никак не отсортируешь. Поэтому здесь почти никто не выбрасывает "все в один пакет", как у нас привыкли. Вывод простой: хочешь экономить — сортируй мусор, не сортируешь — плати".
Другие голоса
В комментариях началось активное обсуждение.
Читательница Алика пишет: "Ну, это довольно крутая система, ведь таким образом каждый человек платит за свой мусор, нет (насколько знаю) налога на вывоз мусора, эта сумма уже вложена в цену пакетов / наклеек. Это честно, как к гражданам, так и для кантонов. Кантон Во. Пакеты стартуют от 10 франков за 17 л. Я живу сама и мне их (10 шт) хватает примерно на 2 месяца. Это не дороже, чем была бы плата за вывоз мусора фиксированная".
"Мусорные пакеты в Швейцарии стоят дорого из-за того, что в их стоимость заложен вывоз мусора", — объясняет следующий юзер.
"Может, там есть места где выдают бесплатно эти пакеты? Потому что я так тоже думала сначала, что надо покупать, а потом оказалось что нет. И это в Норвегии", — предположила женщина, зарегистрированная в сети как "Марина".
