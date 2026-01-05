"Какой-то круг ада": украинская беженка рассказала о минусах Швейцарии (фото)

Дарья, зарегистрированная в TikTok под ником Frau Schneider, рассказала о собственном опыте переезда и адаптации в Швейцарии. В одном из последних видео она раскрыла главные "минусы" этой страны.

В прошлом одесситка Дарья признается, что живет в Швейцарии уже четыре года. За это время она изучила тамошнюю социальную систему и может назвать ее главные "плюсы" и "минусы". На какие недостатки девушка обратила внимание, — читайте далее в материале Фокуса.

Первый минус Швейцарии

"Первый минус, как по мне, очень жесткие правила... Например, здесь есть закон, что нельзя шуметь после 10 вечера", — признается Дарья, рассказав в своем видео об истории с соседкой, которая обвиняла ее в чрезмерном шуме по вечерам, хотя сама девушка утверждает, что вела себя достаточно тихо.

Frau Schneider — о жизни в Швейцарии

Далее она обратила внимание на эмоциональную закрытость людей. Мол, в Швейцарии очень трудно найти настоящих друзей, потому что часто ощущается "холодная дистанция".

"Они очень-очень вежливые. Это действительно так. Но это не то же самое, что иметь дружеские отношения с ними. Я не знаю, возможно ли это вообще. Живу здесь уже четыре года, ни одного швейцарца не встретила, с которым бы я могла действительно быть друзьями", — говорит она.

Финансовое давление

Автор говорит, что ей трудно принять финансовое давление.

"Так нельзя, как в Украине, когда ты там потерял работу, не зарабатываешь 1-2 месяца, живешь на какие-то свои сбережения. Здесь твоих сбережений не хватит. Должен постоянно работать или сидеть на "социале", но потом с этого "социала" очень трудно выходить. Должен вернуть эти деньги. Это какой-то круг ада", — объясняет украинка.

Дарья рассказала о финансовом давлении Фото: Instagram

Отдельная тема, по ее словам, "языковой барьер".

"Когда я сюда приехала, я уже знала немецкий язык, но немецкий язык, не швейцарский немецкий язык. В Швейцарии очень много диалектов. Я вообще не знаю, как это? Возможно, лет через 20 и удастся выучить и начать понимать на очень хорошем уровне. Я не знаю", — добавляет Дарья.

Разница в менталитетах

В конце концов украинка отметила и разительную разницу в менталитете, потому что швейцарцы — "это о прогулках в горах, катании на велосипеде, забегах, марафонах".

"В Одессе, насколько я помню, мы такого никогда не делали. Ничего из этого. У нас и гор нет, никто на велосипеде не катается... Развлечения, как у нас, здесь не приветствуются, а если и есть, то стоят очень дорого", — добавляет она, заметив, что все магазины закрываются в 7-8 часов вечера.

Однако украинка не скрывает, что "плюсов" для нее все равно значительно больше.

"Я не думаю, что в ближайшие годы буду возвращаться в Украину. Буду пытаться строить свою жизнь дальше здесь", — заключает автор.

