"Якесь коло пекла": українська біженка розповіла про мінуси Швейцарії (фото)

Дарія, зареєстрована у TikTok під ніком Frau Schneider, розповіла про власний досвід переїзду та адаптації у Швейцарії. В одному з останніх відео вона розкрила головні "мінуси" цієї країни.

У минулому одеситка Дарія зізнається, що живе у Швейцарії уже чотири роки. За цей час вона вивчила тамтешню соціальну систему й може назвати її головні "плюси" та "мінуси". На які недоліки дівчина звернула увагу, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Перший мінус Швейцарії

"Перший мінус, як на мене, дуже жорсткі правила… Наприклад, тут є закон, що не можна шуміти після 10 вечора", — зізнається Дарія, розповівши всвоєму відео про історію із сусідкою, яка звинувачувала її у надмірному шумі вечорами, хоча сама дівчина стверджує, що поводилась досить тихо.

Frau Schneider — про життя у Швейцарії

Далі вона звернула увагу на емоційну закритість людей. Мовляв, у Швейцарії дуже важко знайти справжніх друзів, бо часто відчувається "холодна дистанція".

"Вони дуже-дуже ввічливі. Це справді так. Але це не те саме, що мати дружні стосунки з ними. Я не знаю, чи це взагалі можливо. Живу тут вже чотири роки, жодного швейцарця не зустріла, з яким би я могла дійсно бути друзями", — каже вона.

Фінансовий тиск

Авторка каже, що їй важко прийняти фінансовий тиск.

"Так не можна, як в Україні, коли ти там втратив роботу, не заробляєш 1-2 місяці, живеш на якісь свої збереження. Тут твоїх збережень не вистачить. Маєш постійно працювати або сидіти на "соціалі", але потім з цього "соціалу" дуже важко виходити. Повинен повернути ці гроші. Це якесь коло пекла", — пояснює українка.

Дарія розповіла про фінансовий тиск Фото: Instagram

Окрема тема, за її словами, "мовний бар’єр".

"Коли я сюди приїхала, я вже знала німецьку мову, але німецьку мову, не швейцарську німецьку мову. У Швейцарії дуже багато діалектів. Я взагалі не знаю, як це? Можливо, за років 20 і вдасться вивчити та почати розуміти на дуже хорошому рівні. Я не знаю", — додає Дарія.

Різниця у менталітетах

Врешті-решт українка відмітила й разючу різницю у менталітеті, бо швейцарці — "це про прогулянки в горах, катання на велосипеді, забіги, марафони".

"В Одесі, наскільки я пам’ятаю, ми такого ніколи не робили. Нічого з цього. У нас і гір немає, ніхто на велосипеді не катається… Розваги, як у нас, тут не вітаються, а якщо і є, то коштують дуже дорого", — додає вона, зауваживши, що всі магазини закриваються о 7-8 годині вечора.

Однак українка не приховує, що "плюсів" для неї все одно значно більше.

"Я не думаю, що у найближчі роки буду повертатися в Україну. Буду намагатися будувати своє життя далі тут", — підсумовує авторка.

