"1000 грн за пакети для сміття": українець — про реалії життя біженців у Швейцарії

Молодий чоловік, який повтори роки тому переїхав у Швейцарію, розповів, що його здивувала. За словами українця, у цій країні вартість 10 пакетів для сміття — близько 1 тисячі гривень, тому там дорого навіть просто викинути сміття.

Біженець регулярно розповідає про свій досвід в соціальних мережах, підіймаючи теми адаптації у Швейцарії, документального оформлення, життя у таборі, а також вивчення мови та працевлаштування. Серед іншого він зачепив питання сортування та вивозу сміття. Що його здивувало, — читайте у матеріалі Фокусу.

Сміття у Швейцарії

"Це не прикол… У Швейцарії ви не можете викидати сміття у будь-яких пакетах. Потрібно купувати спеціальні пакети, які коштують 20 швейцарських франків за 10 штук. Тільки так ви маєте право викидати сміття, щоб у вас потім не було проблем. Пластикові пляшки, зрозуміло, окремо — це безплатно, а все інше — чисто те, що не можна викинути в інший контейнер. Це дуже класно для того, щоб люди сортували відходи", — розповідає чоловік.

Відео дня

За його словами, таким чином влада певного кантону стимулює мешканців з розумом ставитися до питання утилізації сміття. "Викидати щось тут дорого", — резюмує він.

Сортування відходів

Українець пояснює, що швейцарці все обережно сортують, аби менше платити: пластик, скло, картон — здають окремо (безкоштовно), органіку (їжа) — також окремо або компост, батарейки, техніка — для вивозу працюють окремі пункти.

Українця здивувала система утилізації відходів у Швейцарії

"У платні пакети йде тільки те, що вже ніяк не відсортуєш. Тому тут майже ніхто не викидає "все в один пакет", як у нас звикли. Висновок простий: хочеш економити — сортуй сміття, не сортуєш — плати".

Інші голоси

У коментарях розпочалось активне обговорення.

Читачка Аліка пише: "Ну, це доволі крута система, адже таким чином кожна людина платить за своє сміття, немає (наскільки знаю) податку на вивіз сміття, ця сума вже вкладена в ціну пакетів/наліпок. Це чесно, як до громадян, так і для кантонів. Кантон Во. Пакети стартують від 10 франків за 17 л. Я живу сама і мені їх (10 шт) вистачає приблизно на 2 місяці. Це не дорожче, ніж була б плата за вивіз сміття фіксована".

"Сміттєві пакети в Швейцарії коштують дорого через те, що в їх вартість закладений вивіз сміття", — пояснює наступний юзер.

У Швейцарії доводиться платити за сміттєві пакети близько 1 тис. грн

"Може, там є місця де видають безкоштовно ці пакети? Бо я так теж думала спочатку, що треба купувати, а потім виявилося що ні. Та це в Норвегії", — припустила жінка, зареєстрована у мережі як "Марина".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Лілії Климчук, яка живе та працює в Швейцарії, поділилась історією, яка розчулила її до сліз. Жінка випадково дізналась, що чоловік її колишньої колеги, яка вже звільнилася, пішов з життя шляхом евтаназії.

Українка, яку звуть Людмила, поділилась власним досвідом придбання нерухомості в Іспанії. Жінка розкрила приховані витрати, про які часто мовчать блогери у мережі.

А от Ліза повернулася додому з Норвегії. За три місяці вона помітила кілька суттєвих відмінностей рідної країни. Дівчина назвала позитивні сторони, які вона бачить в Україні навіть під час війни.