Евтаназія у Швейцарії: українка розповіла, чому чоловік сам пішов з життя (фото)

Лілії Климчук, яка живе та працює в Швейцарії, поділилась історією, яка розчулила її до сліз. Жінка випадково дізналась, що чоловік її колишньої колеги, яка вже звільнилася, пішов з життя шляхом евтаназії.

Одного дня Лілія прийшла на роботу й дізналася від менеджера, що у її колишньої колеги помер чоловік. Як виявилось, це була не природна смерть, хоча він довго і важко хворів. Деталі українка розповіла у TikTok, а Фокус звернув увагу на її історію.

За словами Климчук, чоловік був старшого віку. У нього залишилась дружина та двоє дорослих дітей.

Евтаназія у Швейцарії

"Я думала, що це сталося природним шляхом. Потім мені менеджер сказав, що він довго хворів, приймав морфій. У нього були сильні болі через цю хворобу. Не знаю конкретно, про що мова. Не питала і не заглиблювалась у ці деталі", — каже вона.

Евтаназія у Швейцарії

У розмові українка дізналася, що чоловік обрав евтаназію, порадившись зі своєю родиною. Вони звернулися в установу, яка надає відповідні послуги.

"Людині роблять укол, дають таблетку або рідину — і вона помирає протягом 5 хвилин. Це називається евтаназія. Вона користується попитом у Швейцарії серед людей, які хочуть завершити життя і не мучитися", — зазначає авторка відео.

Процедура відбувається абсолютно легально. Юристи готують відповідний пакет документів.

Вартість евтаназії

"Щоб ви розуміли, ціна евтаназії варіюється між 7 500 до 15 000 франків (410-821 тис. грн). Не знаю, від чого залежать ці суми. Бо сюди не входить вартість кремації та поховання", — зазначає Лілія.

Лілії Климчук розповіла про процедуру евтаназії Фото: TikTok

Вона зізнається, що стало дуже сумно, що людство вигадало все, аби людина могла закінчити життя, але не придумало ліків від хвороби.

Що пишуть глядачі?

У коментарях глядачі почали обговорювати цю тему.

"Я теж вибираю такий варіант при таких обставинах. Не хочу мучитися і мучити інших своїми стражданнями. Це вибір людини. Тож це нормально", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша пояснила: "У Швейцарії евтаназія заборонена! Водночас у країні дозволене так зване асистоване самогубство. Це означає, що людині можуть надати препарат для добровільного припинення життя, але вона повинна самостійно прийняти його без стороннього фізичного втручання".

Люди обговорюють тему евтаназії Фото: TikTok

"В Україні ти будеш мучитись. Можна пару днів в агонії провести. Це страшні муки. На мою думку, ці тортури набагато гірші, як хворому, так і родині бачити ті муки. Тому евтаназія — це гуманна процедура", — зазначила наступна глядачка, яку звуть Ольга.

29-річна Зорая тер Бік з Нідерландів отримала дозвіл на евтаназію, попри те, що мала низку психічних захворювань, зокрема хронічну депресію, аутизм, тривожність та розлад особистості.

У Бельгії під час евтаназії пацієнтки стався жахливий випадок: невиліковно хвору 36-річну жінку медики просто задушили подушкою після того, як дали їй недостатньо смертельних ліків.

20 січня виповнилося 90 років від дня смерті короля Георга V, проте досі чутки про те, що йому допомогли піти з життя, не вщухають.