Медичний скандал у Бельгії: медики під час евтаназії додушили пацієнтку подушкою

Лікарі хотіли приховати цей факт. Судмедексперт підтвердив наявність на тілі жінки слідів задушення.

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У Бельгії під час евтаназії пацієнтки стався кричущий випадок. Невиліковно хвору 36-річну жінку медики просто задушили подушкою після того, як дали їй недостатньо смертельних ліків. Про це повідомляє Gość Niedzielny.

Інцидент стався у місті Упеї на сході Бельгії. 36-річна жінка вирішила зробити евтаназію після того, як дізналася, що в неї онкологія. Коли здоров'я бельгійки стало критичним, жінка вирішила пройти процедуру. Вона проходила в її ж будинку, при чому чоловік і донька жінки не захотіли стати свідками її смерті, тому пішли з дому.

Пацієнтку супроводжували лікар та дві медсестри. Процедура не вдалася, жінка отримала недостатню кількість смертоносних препаратів і все ще дихала, тож медики вирішили завершити почате, скориставшись подушкою.

Лікарі хотіли приховати цей факт, проте родич однієї з медсестер, дізнавшись про подробиці, повідомив у прокуратуру. Потім судмедексперт підтвердив наявність на тілі жінки слідів задушення. Сім'я жінки подала проти лікарів цивільний позов.

Нагадаємо, що австрійський лікар, спірний прихильник евтаназії Філіп Нічке розробив капсули Sarco Pods, видруковані на 3D-принтері, які допоможуть людям скоїти самогубство.

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