Медицинский скандал в Бельгии: медики во время эвтаназии додушили пациентку подушкой

Врачи хотели скрыть этот факт. Судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины следов удушения.

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В Бельгии во время эвтаназии пациентки произошел вопиющий случай. Неизлечимо больную 36-летнюю женщину медики просто задушили подушкой после того, как дали ей недостаточно смертельных лекарств. Об этом сообщает Gość Niedzielny.

Инцидент произошел в городе Упеи на востоке Бельгии. 36-летняя женщина решила сделать эвтаназию после того, как узнала, что у нее онкология. Когда здоровье бельгийки стало критическим, женщина решила пройти процедуру. Она проходила в ее же доме, при чем муж и дочь женщины не захотели стать свидетелями ее смерти, поэтому ушли из дома.

Пациентку сопровождали врач и две медсестры. Процедура не удалась, женщина получила недостаточное количество смертоносных препаратов и все еще дышала, поэтому медики решили завершить начатое, воспользовавшись подушкой.

Врачи хотели скрыть этот факт, однако родственник одной из медсестер, узнав о подробностях, сообщил в прокуратуру. Затем судмедэксперт подтвердил наличие на теле женщины следов удушения. Семья женщины подала против врачей гражданский иск.

Напомним, что австрийский врач, спорный сторонник эвтаназии Филипп Ничке разработал капсулы Sarco Pods, отпечатанные на 3D-принтере, которые помогут людям совершить самоубийство.

Ранее сообщается, что профессор в Японии придумал способ, как решить проблему со старением нации в стране. Он предложил сделать массовое харакири пожилым людям.