Эвтаназия в Швейцарии: украинка рассказала, почему мужчина сам ушел из жизни (фото)

Лилии Климчук, которая живет и работает в Швейцарии, поделилась историей, растрогавшей ее до слез. Женщина случайно узнала, что муж ее бывшей коллеги, которая уже уволилась, ушел из жизни путем эвтаназии.

Однажды Лилия пришла на работу и узнала от менеджера, что у ее бывшей коллеги умер муж. Как оказалось, это была не естественная смерть, хотя он долго и тяжело болел. Детали украинка рассказала в TikTok, а Фокус обратил внимание на ее историю.

По словам Климчук, мужчина был старшего возраста. У него осталась жена и двое взрослых детей.

Эвтаназия в Швейцарии

"Я думала, что это произошло естественным путем. Потом мне менеджер сказал, что он долго болел, принимал морфий. У него были сильные боли из-за этой болезни. Не знаю конкретно, о чем речь. Не спрашивала и не углублялась в эти детали", — говорит она.

В разговоре украинка узнала, что мужчина выбрал эвтаназию, посоветовавшись со своей семьей. Они обратились в учреждение, которое предоставляет соответствующие услуги.

"Человеку делают укол, дают таблетку или жидкость — и он умирает в течение 5 минут. Это называется эвтаназия. Она пользуется спросом в Швейцарии среди людей, которые хотят завершить жизнь и не мучиться", — отмечает автор видео.

Процедура происходит абсолютно легально. Юристы готовят соответствующий пакет документов.

Стоимость эвтаназии

"Чтобы вы понимали, цена эвтаназии варьируется между 7 500 до 15 000 франков (410-821 тыс. грн). Не знаю, от чего зависят эти суммы. Потому что сюда не входит стоимость кремации и захоронения", — отмечает Лилия.

Лилии Климчук рассказала о процедуре эвтаназии Фото: TikTok

Она признается, что стало очень грустно, что человечество придумало все, чтобы человек мог закончить жизнь, но не придумало лекарства от болезни.

Что пишут зрители?

В комментариях зрители начали обсуждать эту тему.

"Я тоже выбираю такой вариант при таких обстоятельствах. Не хочу мучиться и мучить других своими страданиями. Это выбор человека. Так что это нормально", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая объяснила: "В Швейцарии эвтаназия запрещена! В то же время в стране разрешено так называемое ассистированное самоубийство. Это означает, что человеку могут предоставить препарат для добровольного прекращения жизни, но он должен самостоятельно принять его без постороннего физического вмешательства".

Люди обсуждают тему эвтаназии Фото: TikTok

"В Украине ты будешь мучиться. Можно пару дней в агонии провести. Это страшные мучения. По моему мнению, эти пытки гораздо хуже, как больному, так и семье видеть те мучения. Поэтому эвтаназия — это гуманная процедура", — отметила следующая зрительница, которую зовут Ольга.

29-летняя Зорая тер Бик из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию, несмотря на то, что имела ряд психических заболеваний, в частности хроническую депрессию, аутизм, тревожность и расстройство личности.

В Бельгии во время эвтаназии пациентки произошел ужасный случай: неизлечимо больную 36-летнюю женщину медики просто задушили подушкой после того, как дали ей недостаточно смертельных лекарств.

20 января исполнилось 90 лет со дня смерти короля Георга V, однако до сих пор слухи о том, что ему помогли уйти из жизни, не утихают.