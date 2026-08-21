Украинцы массово высмеяли жизнь за границей: "Работаешь на 4 работах и все равно беден" (фото)
В социальных сетях развернулся новый флешмоб, в котором пользователи с юмором делятся бытовыми трудностями и забавными стереотипами о жизни за рубежом. Украинцы активно описывают особенности разных стран — от европейской бюрократии до специфических местных обычаев.
Пользовательница @goteachcircle инициировала обсуждение в Threads, собрав первые популярные комментарии.
- Испания: вышел в магазин, возвращаешься — в доме уже оккупанты, приходится идти искать себе пустой дом.
- Германия: нужно иметь отдельную комнату для бумажной корреспонденции.
- Польша: важно не проспать момент, когда уже пора сваливать.
- Италия: капучино после 12:00? Депортация!
- Вьетнам: дешево, красиво, но слишком много вьетнамцев.
Украинцы шутят о жизни в Европе
К подборке сразу присоединились другие авторы, расширив географию шуток.
- Норвегия: главное — научиться медитативно наблюдать за острой ангиной, камнями в почках, кровотечением и температурой 40. Без паники, без стресса и врачам не мешать.
- Швейцария: вышел утром с годовым бюджетом, вернулся вечером бомжом.
- Франция: арестовали за то, что не поблагодарил водителя автобуса.
- Венгрия: открыл учебник по грамматике, поплакал, выпил палинку и, в принципе, уже не так тяжело всё это выучить.
- Нидерланды: отработал неделю, заплатил налоги, на кофе не хватило. Домой не вернулся, потому что сбил велосипедист, а пока лежал на асфальте — вспомнил, что дома вообще нет, потому что фиг что найдешь.
Не остались без внимания и другие уголки мира: в Канаде приходится работать на 4 работах с 5 утра до субботы, в Грузии после недели в гостях возвращаешься с +10 кг, а в Румынии постоянно забываешь, что ты не в Украине, потому что чувствуешь себя как дома.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Из-за чего украинка сбежала из Испании обратно в Украину.
- На испанском острове Тенерифе украинские туристы стали жертвами автоворов.
Украинка, проживающая в Германии, рассказала о соседе, который подглядывал за ней в окно, а затем написал донос.