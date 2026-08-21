Українці масово висміяли життя за кордоном: "Працюєш на 4 роботах і все одно бідний" (фото)

У соціальних мережах вибухнув новий флешмоб, у якому користувачі з гумором діляться побутовими труднощами та кумедними стереотипами життя за кордоном. Українці активно описують особливості різних країн — від європейської бюрократії до специфічних місцевих звичаїв.

Користувачка @goteachcircle запустила обговорення в Threads, зібравши перші популярні спостереження.

Іспанія: вийшов у магазин, повертаєшся — в хаті вже окупаси, мусиш йти шукати собі пусту хату.

Німеччина: треба мати окрему кімнату для паперової кореспонденції.

Польща: важливо не проспати момент, коли вже час спердоляти.

Італія: капучино після 12:00? Депорт!

В'єтнам: дешево, гарно, але ж забагато в'єтнамців.

Українці жартують про життя в Європі

До добірки одразу долучилися інші дописувачі, розширивши географію жартів.

Норвегія: головне — навчитися медитативно спостерігати за гострою ангіною, камінням в нирках, кровотечею і температурою 40. Без паніки, без стресу і лікарям не заважати.

Швейцарія: вийшов вранці з річним бюджетом, повернувся ввечері бомжом.

Франція: заарештували, бо не подякував водієві автобуса.

Угорщина: відкрив підручник з граматики, поплакав, хлопнув палинки і в принципі вже не так тяжко то все вивчити.

Нідерланди: відпрацював тиждень, заплатив податки, на каву не вистачило. Додому не повернувся, бо збив велосипедист, а поки лежав на асфальті — згадав, що дому взагалі немає, бо фіг що знайдеш.

Відео дня

Не оминули увагою й інші куточки світу: у Канаді доводиться працювати на 4 роботах з 5 ранку до суботи, у Грузії після тижня в гостях повертаєшся з +10 кг, а в Румунії постійно забуваєш, що ти не в Україні, бо почуваєшся як вдома.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Через що українка втекла з Іспанії назад в Україну.

На іспанському острові Тенеріфе українські туристи стали жертвами автозлодіїв.

Українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.