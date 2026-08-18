"Не змогла звикнути": через що українка втекла з Іспанії назад в Україну (фото)
Українка Анна Чумак поділилася власним досвідом еміграції до Іспанії, звідки повернулася додому після розчарування у побуті та місцевих особливостях. Дівчина зізналася, що після тривалого періоду сумнівів обрала повернення в Україну, оскільки реалії життя в Європі суттєво відрізнялися від картинки відпочинку.
Найбільшим розчаруванням для українки стали побутові нюанси іспанського житла, розповіла вона в Instagram (@anachumak_). Анна згадує суцільну кахельну підлогу навіть у спальнях, відсутність центрального опалення у старих будинках та вікна, що виходять у глухий внутрішній двір. Через це взимку у квартирах стає холодніше, ніж на вулиці, а влітку бракує світла й свіжого повітря.
"Взимку в квартирах нерідко холодніше, ніж надворі. Особливо в старих будинках, де центрального опалення просто немає. А якщо додати до цього плитку на підлозі та вікна у patio, то комфортною температуру назвати складно", — розповіла дівчина.
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Ситуацію ускладнювала звичка місцевих ходити вдома у вуличному взутті, відсутність кондиціонерів у багатьох помешканнях, а також шумні вулиці та емоційність іспанців, через яку працювати поза домом виявлялося справжнім викликом.
Рішення про повернення далося важко, а роздуми тривали майже рік, поки дівчина остаточно не зібрала всі свої речі в одну 26-кілограмову коробку. Проте й в Україні на неї чекав тривалий період повторної адаптації, адже за час відсутності змінилося оточення, а стосунки з родиною довелося вибудовувати заново.
"Я ніби випала з життя своєї родини. Поки вони проводили час разом, святкували, проживали важливі моменти, я могла бути поруч лише через екран телефону. Довелося заново вбудовуватися в сімейне життя і відновлювати наші спільні традиції", — зазначила Анна.
Попри складний шлях і відчуття розриву між двома країнами, блогерка зазначає, що заново переосмислила власні звички та абсолютно не шкодує про рішення повернутися додому.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але низка мінусів змусила її спершу перебратися в Німеччину, а тепер міркувати про тимчасовий захист в Іспанії.
- Дівчина з України не змогла жити в Канаді та втекла звідти в Азію.
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