"Не дуже хороші зміни": українка розповіла про переїзд в Іспанію (фото)

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але низка мінусів змусила її спершу перебратися в Німеччину, а тепер міркувати про тимчасовий захист в Іспанії.

Втім, якраз почали ширитися новини, що там чоловікам з України відмовляють у захисті. В Instagram (n_etta_) дівчина після новин про переїзд зізналася, яким чином вони вийшли з цієї ситуації.

Українці тікають в Іспанію

"Як ми будемо переїжджати з хлопцем з Польщі в Іспанію, якщо тепер чоловікам відмовляють у тимчасовому захисті? Ми почали готуватися до переїзду в Іспанію лише місяць назад, але вже тоді начиталися, що треба спішити, якщо ми хочемо встигнути, бо невдовзі будуть нові не дуже хороші зміни", — розповіла Анна.

За один день вони вирішили, що треба терміново брати квитки і вже летіти в Іспанію отримувати тимчасовий захист.

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"Нам дуже пощастило. Ми застрибнули в останній вагон. Нам дали тимчасовий захист без жодних питань і проблем. Дуже швидко. Я дуже рада, тому що я дуже переживала за це", — зізналася українка.

Далі вони з хлопцем будуть готуватися та збиратися гроші на переїзд.

"Нові правила не означають, що тимчасовий захист більше нікому не даватимуть. Просто тепер це буде не так легко", — пояснила Анна.

Пара поки не обрала конкретне місто для життя, але вони розглядають південь Іспанії.

Українка жила в Польщі чотири роки Фото: Instagram

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