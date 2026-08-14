"Не дуже хороші зміни": українка розповіла про переїзд в Іспанію (фото)
Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але низка мінусів змусила її спершу перебратися в Німеччину, а тепер міркувати про тимчасовий захист в Іспанії.
Втім, якраз почали ширитися новини, що там чоловікам з України відмовляють у захисті. В Instagram (n_etta_) дівчина після новин про переїзд зізналася, яким чином вони вийшли з цієї ситуації.
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"Як ми будемо переїжджати з хлопцем з Польщі в Іспанію, якщо тепер чоловікам відмовляють у тимчасовому захисті? Ми почали готуватися до переїзду в Іспанію лише місяць назад, але вже тоді начиталися, що треба спішити, якщо ми хочемо встигнути, бо невдовзі будуть нові не дуже хороші зміни", — розповіла Анна.
За один день вони вирішили, що треба терміново брати квитки і вже летіти в Іспанію отримувати тимчасовий захист.
"Нам дуже пощастило. Ми застрибнули в останній вагон. Нам дали тимчасовий захист без жодних питань і проблем. Дуже швидко. Я дуже рада, тому що я дуже переживала за це", — зізналася українка.
Далі вони з хлопцем будуть готуватися та збиратися гроші на переїзд.
"Нові правила не означають, що тимчасовий захист більше нікому не даватимуть. Просто тепер це буде не так легко", — пояснила Анна.
Пара поки не обрала конкретне місто для життя, але вони розглядають південь Іспанії.
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анна розкрила мінуси Польщі, через які вони з хлопцем не захотіли там жити.
- Дівчина з України не змогла жити в Канаді та втекла звідти в Азію.
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