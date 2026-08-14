"Не очень хорошие перемены": украинка рассказала о переезде в Испанию (фото)

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но ряд неудобств заставил её сначала переехать в Германию, а теперь — задуматься о временной защите в Испании.

Впрочем, как раз начали распространяться новости о том, что там мужчинам из Украины отказывают в защите. В Instagram (n_etta_) девушка после новостей о переезде рассказала, как им удалось выйти из этой ситуации.

Украинцы бегут в Испанию

"Как мы с парнем будем переезжать из Польши в Испанию, если теперь мужчинам отказывают во временной защите? Мы начали готовиться к переезду в Испанию всего месяц назад, но уже тогда начитались, что нужно торопиться, если мы хотим успеть, потому что вскоре будут новые, не очень хорошие изменения", — рассказала Анна.

За один день они решили, что нужно срочно покупать билеты и сразу же лететь в Испанию, чтобы получить временную защиту.

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"Нам очень повезло. Мы успели запрыгнуть в последний вагон. Нам предоставили временную защиту без каких-либо вопросов и проблем. Очень быстро. Я очень рада, потому что очень переживала из-за этого", — призналась украинка.

Далее они с парнем будут готовиться и копить деньги на переезд.

"Новые правила не означают, что временную защиту больше никому не будут предоставлять. Просто теперь это будет не так просто", — пояснила Анна.

Пара пока не выбрала конкретный город для проживания, но они рассматривают юг Испании.

Украинка прожила в Польше четыре года Фото: Instagram

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

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