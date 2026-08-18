"Не смогла привыкнуть": из-за чего украинка сбежала из Испании обратно в Украину (фото)

Украинка Анна Чумак поделилась собственным опытом эмиграции в Испанию, откуда она вернулась домой, разочаровавшись в быте и местных особенностях. Девушка призналась, что после длительного периода сомнений решила вернуться в Украину, поскольку реалии жизни в Европе существенно отличались от картинки отдыха.

Наибольшим разочарованием для украинки стали бытовые нюансы испанского жилья, рассказала она в Instagram (@anachumak_). Анна вспоминает о сплошном кафельном полу даже в спальнях, отсутствии центрального отопления в старых домах и окнах, выходящих во внутренний двор. Из-за этого зимой в квартирах становится холоднее, чем на улице, а летом не хватает света и свежего воздуха.

"Зимой в квартирах нередко бывает холоднее, чем на улице. Особенно в старых домах, где центрального отопления просто нет. А если к этому добавить плитку на полу и окна, выходящие на патио, то комфортной температуру назвать сложно", — рассказала девушка.

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Ситуацию осложняла привычка местных жителей ходить по дому в уличной обуви, отсутствие кондиционеров во многих квартирах, а также шумные улицы и эмоциональность испанцев, из-за которой работать вне дома оказывалось настоящим испытанием.

Решение о возвращении далось с трудом, а раздумья длились почти год, пока девушка окончательно не собрала все свои вещи в одну 26-килограммовую коробку. Однако и в Украине её ждал длительный период повторной адаптации, ведь за время отсутствия изменилось окружение, а отношения с семьёй пришлось выстраивать заново.

Анна вернулась в Украину из Испании Фото: Instagram

"Я как будто выпала из жизни своей семьи. Пока они проводили время вместе, праздновали, переживали важные моменты, я могла быть рядом только через экран телефона. Пришлось заново влиться в семейную жизнь и восстанавливать наши общие традиции", — отметила Анна.

Несмотря на сложный путь и ощущение разрыва между двумя странами, блогерша отмечает, что заново переосмыслила свои привычки и совершенно не жалеет о решении вернуться домой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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