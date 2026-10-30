Бункер і гуртожиток під землею: українець показав, де живуть біженці у Швейцарії (фото)

Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, показав, як там живуть українські біженці. Спочатку вони потрапляють у табір, де перебувають декілька днів, а потім у бункер та гуртожиток під землею.

Такими подробицями свого шляху чоловік поділився на сторінці у TikTok. Наразі він мешкає у невеликій квартирі, яку йому орендує уряд Швейцарії. Детальніше про життя за кордоном – читайте у матеріалі Фокусу.

Як живуть українці у Швейцарії

Чоловік поділився кадрами, на яких показав, як отримував тимчасовий захист у Швейцарії. Так, спочатку він потрапив у табір, який має не дуже гарний вигляд, але там йому довелось бути лише кілька днів.

"Ми їдемо отримувати тимчасовий захист у Швейцарії. На початку всі потрапляють у табір, він виглядає так собі, але радість у тому, що там ви житимете буквально декілька днів. Є столи та куточок для дітей", — розповів українець.

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Табір для українців Фото: TikTok Табір для українців Фото: TikTok

Після цього він потрапив у бункер і показав, як виглядає кухня, коридор та спальне місце. За словами чоловіка, це більше схоже на гуртожиток під землею.

"Далі я потрапив у бункер, так виглядає кухня, коридор та спальне місце. Це такий собі гуртожиток під землею", — зазначив він.

Бункер для українців Фото: TikTok Бункер для українців Фото: TikTok

Далі українець потрапив у гуртожиток, де в одній кімнаті живе одразу десять осіб, а між ними – лише біле простирадло.

"Потім я потрапив у гуртожиток, де живуть десять людей, які розділені таким простирадлом. Було не дуже, але ладно…", — сказав чоловік.

Гуртожиток для українців Фото: TikTok

Зрештою уряд Швейцарії орендував українцю невелику світлу квартиру, в якій чоловік живе й нині. Він наголосив, що ні на що не скаржиться і вдячний за допомогу.

"Далі я потрапив у таку квартиру, де живу досі. Мені орендує її Швейцарія. Я ні на що не скаржусь, я дуже вдячний за це", — додав українець.

Квартира у Швейцарії Фото: TikTok Квартира у Швейцарії Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чоловік, який переїхав у Швейцарію, розповів, що його здивувало. За словами українця, у цій країні вартість 10 пакетів для сміття — близько 1 тисячі гривень, тому там дорого навіть просто викинути сміття.

Українська біженка Валерія, яка нині проживає у Швейцарії, розповіла про те, що її найбільше зацікавило в цій країні. Своїм досвідом дівчина поділилась у блозі.

Крім того, у соціальних мережах вибухнув флешмоб, у якому користувачі з гумором діляться побутовими труднощами та кумедними стереотипами життя за кордоном.