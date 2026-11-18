Анастасія з Києва переїхала до Німеччини півтора місяці тому. Дівчина поділилась особистим досвідом переїзду за кордон і покроково розповіла етапи міграції українських біженців.

За словами українки, все залежить від місця, куди ви плануєте переїхати. Відповідним відео Анастасія поділилась на своїй сторінці у TikTok. Детальніше – розповість Фокус.

Що треба знати перед переїздом до Німеччини

Спочатку Анастасія разом із чоловіком звернулась до міграційної служби міста, в якому вони планували жити. Там знаходяться їхні друзі і парі здалося, що так буде легше, якщо є хтось зі знайомих.

Після цього пара заповнила всі необхідні документи у міграційній службі. Для цього співробітникам був потрібний лише закордонний паспорт.

Важливо: наразі у Німеччині перевіряють, чи не просили ви прихисток в інших країнах. Це обов’язкова умова.

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Зазначається, що у чоловіків перевіряють резерв і штамп у паспорті з перетинання кордону.

Далі українці потрапили у гуртожиток для біженців. У Німеччині це називається "контейнери". Там пара пробула майже три тижні. За цей час їх направили на флюорографію, щоб перевірити відсутність туберкульозу, — це також обов’язкова умова.

Після цього Анастасію з чоловіком перевезли у сусіднє маленьке містечко. Дівчина наголосила, що вони подавали документи у місті Оффенбург, і наразі живуть неподалік нього.

"Нас поселили у соціальну квартиру. Це будинок з однокімнатними квартирами. У нас тут сім’ї з різних країн. З України в нашому будинку три родини разом із нами. Це тимчасова квартира і скільки нам тут жити – невідомо. Наприклад, наші знайомі прожили тут два місяці, а потім знайшли квартиру, яку їм узгодив Джобцентр", — поділилась Анастасія.

У новому житлі є соціальний робітник, з яким пара заповнила анкети і всі необхідні документи. Їм видали два конверти: один — вони самостійно відвезли в міграційну, а другий — у Джобцентр.

"В інстанціях ми спілкуємось англійською, а де є російськомовні працівники – російською. Наразі ми отримали коди, з якими пішли прописуватись. Зараз ми чекаємо свій термін, ми отримали його як запрошення у міграційну. Від Джобцентру ми поки не отримували термін", — наголосила Анастасія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.

Емілія, одна з українських біженок, показала на відео, як виглядає її новий прихисток у Німеччині – від внутрішнього облаштування кімнати до краєвидів за вікном, які змусили її оніміти від захвату.

Крім того, чоловік, якого звуть Олександр, після років життя у Німеччині навідався у Грузію. Побачене там його доволі сильно здивувало. Він публічно перерахував головні "мінуси" цієї країни.