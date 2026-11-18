Анастасия из Киева переехала в Германию полтора месяца назад. Девушка поделилась личным опытом переезда за границу и пошагово рассказала об этапах миграции украинских беженцев.

По словам украинки, всё зависит от того, куда вы планируете переехать. Соответствующее видео Анастасия опубликовала на своей странице в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

Что нужно знать перед переездом в Германию

Сначала Анастасия вместе с мужем обратилась в миграционную службу города, в котором они планировали жить. Там живут их друзья, и паре показалось, что так будет проще, если рядом будут знакомые.

После этого пара заполнила все необходимые документы в миграционной службе. Для этого сотрудникам потребовался лишь загранпаспорт.

Важно: в настоящее время в Германии проверяют, не обращались ли вы за убежищем в других странах. Это обязательное условие.

Видео дня

Отмечается, что у мужчин проверяют резерв и отметку в паспорте о пересечении границы.

Затем украинцы оказались в общежитии для беженцев. В Германии это называется "контейнеры". Там пара пробыла почти три недели. За это время их направили на флюорографию, чтобы проверить отсутствие туберкулёза — это также обязательное условие.

После этого Анастасию с мужем перевезли в соседний небольшой городок. Девушка подчеркнула, что они подавали документы в городе Оффенбург и сейчас живут неподалеку от него.

"Нас поселили в социальную квартиру. Это дом с однокомнатными квартирами. Здесь живут семьи из разных стран. Из Украины в нашем доме три семьи, включая нас. Это временная квартира, и сколько нам здесь придётся жить — неизвестно. Например, наши знакомые прожили здесь два месяца, а потом нашли квартиру, которую им подобрал Джобцентр", — поделилась Анастасия.

В новом жилье есть социальный работник, с которым пара заполнила анкеты и все необходимые документы. Им выдали два конверта: один они самостоятельно отвезли в миграционную службу, а второй — в Центр занятости.

"В государственных учреждениях мы общаемся на английском, а там, где есть русскоязычные сотрудники, — на русском. Сейчас мы получили коды, с которыми пошли регистрироваться. Сейчас мы ждем назначенного срока, мы получили его в виде приглашения в миграционную службу. От "Джобцентра" мы пока не получали срока", — подчеркнула Анастасия.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка Дарья уехала из Украины в Германию и показала, в каких условиях теперь живет. Девушке предоставили социальное жилье по типу общежития, а также целый пакет с продуктами и необходимыми вещами.

Эмилия, одна из украинских беженок, показала на видео, как выглядит её новое жильё в Германии — от внутренней обстановки комнаты до видов за окном, которые заставили её замерзнуть от восторга.

Кроме того, мужчина по имени Александр, прожив несколько лет в Германии, посетил Грузию. То, что он там увидел, довольно сильно его удивило. Он публично перечислил основные "минусы" этой страны.