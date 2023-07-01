Страшно вродлива: у Росії обрали "Міс Москва 2023" із Саратова

25-річну переможницю вже розкритикували за кількість пластичних операцій.

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У столиці РФ пройшов фінал конкурсу "Міс Москва". І корону переможниці отримала 25-річна Ангеліна Бреженська — телеведуча з Саратова. Утім, у соцмережах вибір журі вже розкритикували, оскільки королева краси виявилася не такою красивою, як очікувалося, на думку поціновувачів. Про це пише StarHit.

Ангеліна професійна модель і телеведуча. Закінчила Російську академію народного господарства. Раніше вона вже брала участь у конкурсах краси, зокрема міжнародних. Але перемога на конкурсі "Міс Москва" — її найбільш значуща перемога.

Загалом у конкурсі взяли 33 учасниці.

"Мета в житті — виростити кращу версію себе, займатися улюбленою і суспільно корисною справою, бути прикладом для підростаючого покоління", — заявила переможниця.

Міс Москва 2023 Фото: Комсомольська правда

Іронічно, але в конкурсі краси "Міс Москва" можуть узяти участь дівчата з усієї Росії, тому він вважається "дуже складним" через конкуренцію.

Директор конкурсу Тетяна Андрєєва заявила, що хоч організатори і задавалися питанням, наскільки доречно проводити конкурс зараз, коли їхня країна перебуває в стані війни з Україною, але вирішили "показати красу учасниць".

"Час непростий, але важливий. І конкурс також важливий, тому що показує: ми живемо і в нас усе чудово. Росія — найсильніша і найпрекрасніша країна у світі. У будь-який час треба знайти можливості. Краса наших москвичок і росіянок — наше національне надбання. Наше завдання — прославляти його якомога гідніше. А дівчата всі красиві, талановиті, згуртовані. Вони несуть у собі дух нашого російського народу", — повідомила директорка.

За перемогу Ангеліна отримала подарунки від спонсорів та символічну діадему. Корону, в якій вона позувала для фото, виготовили для першого конкурсу майже 30 років тому і використовують лише для символічної коронації.

Темою конкурсу 2023 року стало натхнення, яке жінки дарують чоловікам. Переможниця представлятиме столицю на фестивалі "Краса Росії", який пройде на фестивалі "Краса Росії" 26 жовтня в Сочі. А вже фіналістка цього конкурсу поїде на світовий етап "Міс Земля".

Утім, у соцмережах переможницю розкритикували, заявивши, що вона зробила надто багато пластичних операцій, щоб вважатися красивою.

У тому ж раніше дорікали і переможниці конкурсу "Місіс Росія".

Місіс Росія Фото: Комсомольська правда

А минулого року переможниці конкурсу "Місіс Крим-2022" довелося вибачатися за виконання пісні "Червона калина".