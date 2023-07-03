"Земля для поховань закінчується": у Британії почнуть використовувати "водну кремацію"

Процес, відомий як ресомація, вважається більш екологічним варіантом. Похоронна компанія Co-op Funeralcare очікує, що вартість нової послуги буде аналогічна вартості традиційної кремації.

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Водна кремація вперше стане доступною у Великій Британії. Такий варіант розробили для тих людей, які відчувають занепокоєння при думці про те, що їхнє тіло поглине полум'я або їх поховають у могилі, яка кишить комахами. Про це пише BBC News.

Процес, відомий як ресомація, використовує суміш гідроксиду калію і води для розчинення людських решток, що вважається більш екологічним варіантом. Він займає чотири години. Після закінчення залишаються кістки, які подрібнюються на порошок і потім повертаються близьким людям в урні, як прах.

Ресомація вже довгий час використовується в Канаді, Південній Африці та багатьох штатах США. Це буде перший альтернативний спосіб позбавлення від тіла у Великій Британії з моменту ухвалення Закону про кремацію 1902 року, і Co-op Funeralcare стане першим, хто запропонує його, починаючи з кінця цього року.

Британська компанія Resomation, яка постачає обладнання, стверджує, що цей процес виробляє на третину менше парникових газів, ніж кремація, і використовує на сьому частину менше енергії.

Ресомація вже довгий час використовується в Канаді, Південній Африці та багатьох штатах США Фото: NDTV

За словами засновника компанії Сенді Саллівана, рідина, яка використовується в процесі кремації, "безпечно повертається у водний цикл без будь-яких слідів ДНК". Гілл Стюарт, керуючий директор Co-op Funeralcare, сказав, що "земля для поховань закінчується", і що ресомація може допомогти галузі поліпшити свої цілі зі скорочення викидів вуглецю і розв'язати проблеми з місткістю у зв'язку зі зростанням населення.

Похоронна компанія очікує, що вартість нової послуги буде аналогічна вартості традиційної кремації. Спочатку ресомацію пропонуватимуть тільки в певних місцях, які ще не оголошено, але надалі планується поширити її на всю Велику Британію.

Раніше Фокус писав, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло служительки церкви майже не піддалося розкладанню.

Також повідомлялося, що "мертва" жінка прокинулася дорогою на власну кремацію. Чатапорн Сріфонла померла під час повернення додому з лікарні. Її сім'я після болючої втрати вирішила послідувати буддійській традиції та провести швидку кремацію. Однак жінка раптово повернулася до життя.