"Земля для захоронений заканчивается": в Британии начнут использовать "водную кремацию"

Процесс, известный как ресомация, считается более экологичным вариантом. Похоронная компания Co-op Funeralcare ожидает, что стоимость новой услуги будет аналогична стоимости традиционной кремации.

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Водная кремация впервые станет доступной в Великобритании. Такой вариант разработал для тех людей, которые испытывают беспокойство при мысли о том, что их тело будет поглощено пламенем или погребено в кишащей насекомыми могиле. Об этом пишет BBC News.

Процесс, известный как ресомация, использует смесь гидроксида калия и воды для растворения человеческих останков, что считается более экологичным вариантом. Он занимает четыре часа. После окончания остаются кости, которые измельчаются в порошок и затем возвращаются близким людям в урне, подобно праху.

Ресомация уже долгое время используется в Канаде, Южной Африке и многих штатах США. Это будет первый альтернативный способ избавления от тела в Великобритании с момента принятия Закона о кремации в 1902 году, и Co-op Funeralcare станет первым, кто предложит его, начиная с конца этого года.

Британская компания Resomation, которая поставляет оборудование, утверждает, что этот процесс производит на треть меньше парниковых газов, чем кремация, и использует на седьмую часть меньше энергии.

Ресомация уже долгое время используется используется в Канаде, Южной Африке и многих штатах США Фото: NDTV

По словам основателя компании Сэнди Салливана, жидкость, используемая в процессе кремации, "безопасно возвращается в водный цикл без каких-либо следов ДНК". Гилл Стюарт, управляющий директор Co-op Funeralcare, сказал, что "земля для захоронений заканчивается", и что ресомация может помочь отрасли улучшить свои цели по сокращению выбросов углерода и решить проблемы с вместимостью в связи с ростом населения.

Похоронная компания ожидает, что стоимость новой услуги будет аналогична стоимости традиционной кремации. Первоначально ресомация будет предлагаться только в определенных местах, которые еще не объявлены, но в дальнейшем планируется распространить ее на всю Великобританию.

Ранее Фокус писал, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело служительницы церкви почти не подверглось разложению.

Также сообщалось, что "мертвая" женщина очнулась по дороге на собственную кремацию. Чатапорн Срифонла умерла во время возвращения домой из больницы. Глубоко скорбящая семья после болезненной потери решила последовать буддийской традиции и провести быструю кремацию Однако женщина внезапно вернулась к жизни.