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МирФан

Открыла глаза: "мертвая" женщина очнулась по дороге на собственную кремацию (фото)

Ожила на похоронах, похороны, кремация, женщина ожила перед кремацией, семья, родственники, фургон, больница
Фото: Viral Press | Произошло нечто невероятное, женщина внезапно вернулась к жизни

Чатапорн Срифонла умерла во время возвращения домой из больницы. Глубоко скорбящая семья после болезненной потери решила последовать буддийской традиции и провести быструю кремацию Однако женщина внезапно вернулась к жизни.

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В Таиланде случился удивительный инцидент, когда 49-летняя Чатапорн Срифонла, которую уже считали мертвой, внезапно ожила и открыла глаза, когда ее перевозили перед похоронами. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в провинции Удонтхани. По всей видимости женщина скончалась во время возвращения домой из больницы. Парамедики, находившиеся с ней в фургоне, предположили, что она перестала дышать и умерла. Ее пожилая мать Мали поспешила сообщить родственникам о случившейся трагедии.

Чатапорн Срифонла проходила лечение от рака в больнице, однако врачи предупредили ее семью о крайне низких шансах на выздоровление. Мать женщины, Мали, желала, чтобы ее дочь провела последние моменты в кругу близких, поэтому они приняли решение вернуться домой.

Ожила на похоронах, похороны, кремация, женщина ожила перед кремацией, семья, родственники, фургон, больница Fullscreen
Чатапорн Срифонла умерла во время возвращения домой из больницы
Фото: Viral Press

Глубоко скорбящая семья после болезненной потери решила последовать буддийской традиции и провести быструю кремацию. Они организовали похороны, приобрели гроб и провели церемонию в храме. Фургон с телом Чатапорн направился к храму Ват Шри Пхадунг Паттана, где покойница должна была пробыть на ночь. Однако в этот момент произошло нечто невероятное, она внезапно вернулась к жизни. Родственники были в шоке.

Мать женщины была одновременно озадачена и счастлива от неожиданного возвращения своей дочери к жизни, и она сразу же позвонила родственникам, чтобы поделиться этими хорошими новостями.

После этого Чатапорн была доставлена в больницу, где находится под наблюдением врачей.

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