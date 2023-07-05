Міська легенда: сім'я жила в будинку просто посеред жвавої автомагістралі (фото)

Водії вантажівок охрестили самотній старий фермерський будинок Скотт Холл між двома жвавими автострадами "Маленьким будиночком у преріях".

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У Великій Британії неймовірний краєвид фермерського будинку, розташованого прямо посеред траси M62 у Західному Йоркширі, породив міську легенду про те, що його власники, фермер Кен Вайлд і його дружина Бет, були надто вперті, щоб продати будинок, коли будувалася дорога. Про це пише Daily Star.

Це нібито змусило проєктувальників розділити жваву автомагістраль між розв'язками 22 і 23.

Причиною унікального становища фермерського будинку насправді є проста примха місцевої геології, яка робить землю, на якій стоїть ферма Стотт Холл, досить стійкою для будівництва будинку, але не витримує навантажень від проїжджаючих по ній 90 000 автомобілів на день.

"Геологічний розлом під фермерським будинком означав, що інженерам було доцільніше залишити його, а не підривати і руйнувати", — йдеться в документальному фільмі Британського інституту кіно (BFI).

Насправді Кен Вайлд не став упиратися, коли до нього звернулися проектувальники траси Фото: Huddersfield Examiner

Бет, яка вже переїхала з цього унікального будинку, розповідає, що один нахабний автомобіліст заявив, що, проїжджаючи повз нього щодня протягом кількох років, він бачив увесь її асортимент спідньої білизни, розвішаної на вулиці.

Вона також була свідком безлічі дорожніх пригод, включно з одним випадком, близьким до катастрофи, коли 32-футова вантажівка злетіла з автостради й впала в їхньому дворі.

"Водій вибрався через лобове скло. Він зовсім не постраждав", — сказала вона.

Кен, який, на жаль, уже помер, і Бет пізніше продали будинок Джилл і Філу Торп, які купили його у 2009 році.

"Рух дуже близький. Але тут завжди вітряно, що забирає забруднення. Студенти з Університету Гаддерсфілда взяли проби ґрунту і повітря, і насправді забруднення напрочуд низьке. У нас потрійне скління, і це нічим не відрізняється від життя в будь-якому місці, де є дорога", — говорила Джилл.

Фермерський будинок 18 століття породив міську легенду Фото: Chronicle Live

Мама однієї дитини захищає дивний зовнішній вигляд будинку, навколо якого проходять дві гілки автостради.

"Багато людей кажуть, що він похмурий і схожий на Грозовий перевал, але я не вважаю його таким. Я вважаю його красивим", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що в Британії секретний особняк з двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована в 1704 році, управляється самоокупною благодійною організацією.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.