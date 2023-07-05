Жінка Бенджаміна Баттона: 40-річну маму приймають за сестру її 17-річної доньки

Карлі Джонсон каже, що "молода душею" і зовсім не проти того, що її часто приймають за подругу чи сестру своєї доньки. Жінка, яка "тільки молодшає", вважає, що має такий гарний вигляд завдяки гарним генам своєї сім'ї.

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У Великій Британії 40-річну Карлі Джонсон, маму 17-річної дівчинки, назвали "жінкою Бенджаміна Баттона" після того, як її регулярно приймають за сестру своєї дитини. Про це пише The Mirror.

Між жінкою та її донькою різниця у 23 роки. Люди часто думають, що вони ровесниці. На щастя, "молода душею" Карлі не заперечує проти плутанини, над якою дует матері та доньки із задоволенням сміється. Хоча іноді це призводить до незручних ситуацій, каже "щойно помолоділа" жінка зі Стокпорта, Великий Манчестер.

"Нас весь час приймають за сестер. Це відбувається всюди. Я сприймаю це як комплімент. Ми пішли в ресторан на 17-річчя Кіа, і я запитала офіціанта, чи може він сфотографувати, коли моя дочка повернеться з туалету, і він так розгубився. Він подумав, що ми два друзі, які прийшли на вечерю. Під час відпустки хтось сказав Кіа, щоб вона передала сестрі, що їжа готова. Вона сказала їй, що я її мама, і вивела персонал, щоб показати їм. Вони були так вражені", — розповіла британка.

Мама і дочка дуже близькі, вони навіть діляться одягом Фото: Kennedy News & Media

На щастя, пара не приймає все це близько до серця. За словами Карлі, Кіа не заперечує і не ніяковіє. Мама і дочка дуже близькі, вони навіть діляться одягом. Що стосується її молодого вигляду, то вона пояснює це "хорошими генами".

"Люди називають мене Бенджаміном Баттоном і кажуть, що я старію задом наперед. Я завжди мала молодий вигляд для свого віку. Коли мені був 21 рік, я, напевно, виглядала на 16. Думаю, мій секрет у хороших генах. Моїй мамі 68 років, і вона має гарний вигляд, а моїй бабусі було за 90, і вона була в хорошій формі. Персонал лікарень зачитував її вік і думав, що вони помилилися. Я зустрічаюся з молодшими чоловіками. Хлопці, схоже, небайдужі до старших жінок. Попри те, що мені 40, у душі я доволі молода, тому я думаю, що у старших чоловіків інший менталітет, ніж у мене. У голові мені все ще 25", — каже Карлі.

Жінка впевнена, що має такий гарний вигляд завдяки хорошим генам Фото: Kennedy News & Media

Зовсім нещодавно мама і дочка шокували користувачів соціальних мереж, коли твіт Карлі з привітанням Кіа з днем народження минулого тижня став вірусним. Допис Карлі з фотографією її та дочки сподобався понад 1 600 разів і отримав понад 2 млн переглядів.

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