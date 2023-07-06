Весь час проводить із чоловіком: дівчина "зіпсувала" весілля найкращої подруги через ревнощі

Подружка нареченої каже, що вона проплакала всю церемонію не тому, що була зворушена, а тому, що оплакувала їхню дружбу. Коли настав час для виступів, дівчина вирішила не зачитувати промову, яку готувала кілька тижнів, а виголосити її у вільній формі.

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Одна жінка на популярному форумі Reddit розповіла, що її вчинок викликав обурення людей після того, як вона "зіпсувала" весілля своєї подруги. Дівчині здалося, що наречений зруйнував їхній тісний зв'язок. Вона розповіла, як її найкраща подруга змінилася після знайомства з майбутнім чоловіком і почала проводити більше часу з ним, ніж з нею. Про це пише The Mirror.

У пориві ревнощів дівчина вирішила поговорити про це під час своєї промови подружки нареченої, чим остаточно "зіпсувала настрій" урочистості.

"Моя найкраща подруга дитинства вийшла заміж. Вони разом уже сім років, і я знала його досить добре через дружбу з моєю найкращою подругою, але після того, як у них усе стало серйозно, наша дружба змінилася. Так, багато хто з вас скаже, що це природно і пріоритети змінюються, і я згодна. Я згодна, що все не може бути завжди однаково, і що її пріоритет зараз — це її чоловік і сім'я, яку вона створить із ним, — але все ж. Я почуваюся абсолютно божевільною через це", — написала схвильована жінка.

Подружка нареченої каже, що вона проплакала всю церемонію не тому, що була зворушена, а тому, що оплакувала їхню дружбу.

"Того дня я перестала сподіватися на те, що все повернеться на круги своя. Усі думали, що це мило, що я була зворушена і щаслива, але це було не так. Але я не могла сказати це вголос", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Коли настав час для виступів, дівчина вирішила не зачитувати промову, яку готувала кілька тижнів, а виголосити її у вільній формі.

"У мене була готова промова подружки нареченої, але все це було брехнею. Тому я вирішила відмовитися від своєї справжньої промови подружки нареченої й говорити чесно. Я сказала, що не хочу брехати, хочу бути чесною, але я не щаслива. Я не рада, що через цю людину, за яку вона вийшла заміж, змінилася наша дружба. Я не щаслива в цей день. Я просто прикидалася весь день заради неї, але з мого боку було б ганьбою піднятися і збрехати про те, що я рада".

За словами дівчини, після її промови протягом двох-трьох хвилин стояла незручна тиша. Багато гостей дивилися на неї осудливо.

"Моя найкраща подруга про щось шепотілася зі своїм новим чоловіком. Весь вечір моя подруга ігнорувала мене. Я просила поговорити з нею, але вона сердито сказала мені, що зараз невідповідний час", — написала дівчина.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Вражена її спалахом, наречена ігнорувала її повідомлення і дзвінки протягом двох днів, поки, нарешті, не розповіла їй про ситуацію.

"Вона сказала, що я намагаюся зображати жертву і що вона не може повірити, що я не виявила ні краплі каяття з приводу того, що сказала", — підбила підсумок авторка теми.

Бажаючи дізнатися, чи не перегнула вона палицю, подружка нареченої звернулася до людей на Reddit, щоб дізнатися їхню думку.

"Вона була засмучена тим, що шлюб вплинув на її стосунки з найкращою подругою, тому вона повністю зруйнувала ці стосунки своєю егоїстичною промовою "Бідна я". Сподіваюся, її найкраща подруга більше ніколи не буде з нею розмовляти", — написав один із користувачів форуму.

Інший користувач додав: "Їй пощастило, що ніхто не "допоміг" їй покинути прийом одразу після цього".

Раніше Фокус писав, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також повідомлялося, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.