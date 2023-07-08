Зруйнували за наказом Гітлера: дослідники знайшли зниклі уламки старовинної синагоги

Бернхард Пурін розповів, що головна синагога в Мюнхені була "символом" для місцевої єврейської громади. Будівля являла собою "успішну епоху, коли в місті можна було жити без жодного тиску".

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85 років тому Адольф Гітлер наказав зруйнувати головну синагогу на півдні Німеччини, а уламки, що утворилися, зникли. Місцева єврейська громада не сподівалася знайти уламки, поки будівельники не натрапили на кілька майстерно вирізаних каменів. Про це пише BBC News.

Директор Єврейського музею Мюнхена Бернхард Пурін розповів, що головна синагога в Мюнхені була "символом" для місцевої єврейської громади. Крім того, що будівля була священним місцем, вона являла собою "успішну епоху, коли в місті можна було жити без жодного тиску".

Ця епоха впала в буквальному сенсі, коли Гітлер наказав знищити синагогу в червні 1938 року, сказав Пурін.

"Це був величезний крок. Нацисти хотіли перевірити, як відреагує громадськість. Ми ніколи не думали, що знайдемо що-небудь із цього", — додав директор музею.

Будівельна компанія зруйнувала синагогу без громадського протесту з боку неєврейської громади міста. Під час Голокосту і Другої світової війни уламки, що утворилися, були втрачені. Але зовсім недавно все змінилося. Будівельники, які копали стіну вздовж берега річки Ізар, виявили кілька прикрашених каменів. Вони продовжили розкопки та виявили кам'яну табличку з письмом на івриті.

Фотографії з Єврейського музею Мюнхена показують руїни вздовж річки Ізар і фрагмент Десяти заповідейq Фото: Yahoo.News

Місцеві археологи та Єврейський музей Мюнхена ідентифікували камені як частину зруйнованої синагоги. Фрагмент із письмом на івриті був частиною святилища Тори, на ньому зображена частина десяти заповідей.

Дослідники виявили близько 165 тонн каменів, які можуть бути руїнами синагоги. За словами Пуріна, фрагменти були поховані вздовж річки Ізар протягом приблизно 67 років. Та сама будівельна компанія, яка зруйнувала синагогу, пізніше використовувала руїни та інші уламки для засипання ділянки берега річки.

За словами Пуріна, понад 60 років руїни перебували всього за дві милі від місця, де колись стояла головна синагога. Тепер на колишньому місці розташований універмаг і меморіал.

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