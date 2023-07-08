Разрушили по приказу Гитлера: исследователи нашли пропавшие обломки старинной синагоги

Бернхард Пурин рассказал, что главная синагога в Мюнхене была "символом" для местной еврейской общины. Здание представляло собой "успешную эпоху, когда в городе можно было жить без всякого давления".

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85 лет назад Адольф Гитлер приказал разрушить главную синагогу на юге Германии, а образовавшиеся обломки исчезли. Местная еврейская община не надеялась найти обломки, пока строители не наткнулись на несколько искусно вырезанных камней. Об этом пишет BBC News.

Директор Еврейского музея Мюнхена Бернхард Пурин рассказал, что главная синагога в Мюнхене была "символом" для местной еврейской общины. Помимо того, что здание было священным местом, оно представляло собой "успешную эпоху, когда в городе можно было жить без всякого давления".

Эта эпоха рухнула в буквальном смысле, когда Гитлер приказал уничтожить синагогу в июне 1938 года, сказал Пурин.

"Это был огромный шаг. Нацисты хотели проверить, как отреагирует общественность. Мы никогда не думали, что найдем что-нибудь из этого", — добавил директор музея.

Строительная компания разрушила синагогу без общественного протеста со стороны нееврейской общины города. В ходе Холокоста и Второй мировой войны образовавшиеся обломки были утрачены. Но совсем недавно все изменилось. Строители, копавшие стену вдоль берега реки Изар, обнаружили несколько украшенных камней. Они продолжили раскопки и обнаружили каменную табличку с письмом на иврите.

Фотографии из Еврейского музея Мюнхена показывают руины вдоль реки Изар и фрагмент Десяти заповедеq Фото: Yahoo.News

Местные археологи и Еврейский музей Мюнхена идентифицировали камни как часть разрушенной синагоги. Фрагмент с письмом на иврите был частью святилища Торы, на нем изображена часть десяти заповедей.

Исследователи обнаружили около 165 тонн камней, которые могут быть руинами синагоги. По словам Пурина, фрагменты были захоронены вдоль реки Изар в течение примерно 67 лет. Та же строительная компания, которая разрушила синагогу, позже использовала руины и другие обломки для засыпки участка берега реки.

По словам Пурина, более 60 лет руины находились всего в двух милях от места, где когда-то стояла главная синагога. Теперь на прежнем месте находится универмаг и мемориал.

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