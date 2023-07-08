У Росії пройшов турнір із метання коров'ячого гною на дальність (відео)

Переможець метнув коров'ячий корж на 57 метрів, не зумівши побити абсолютний рекорд турніру в 64 метри.

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У селі Крилово в російському Прикам'ї відбувся традиційний турнір "Веселий коров'як", головною подією якого є метання засохлого коров'ячого гною на дальність, пишуть росЗМІ.

Захід з'явився ще 2008 року. Протягом кількох років конкурс був дуже популярним, на нього навіть приїжджав Ігор Гладнєв, який тоді обіймав посаду міністра культури. У той час для змагань заготовляли по 200 сушених коров'ячих коржів. Попередню реєстрацію учасників не проводили — заявитися на турнір у день його проведення міг будь-хто охочий.

Чемпіонат проводиться за підтримки міністерства культури Пермського краю, і на нього сходяться не тільки жителі села, а й гості з інших сіл і міст. Основна умова — метати гній потрібно голими руками. Щоправда, місцеві жителі кажуть, що коржі, котрі, як і раніше, сотнями заготовляють заздалегідь організатори заходу, добре просушені і не забруднюють одяг і руки.

Серед інших конкурсів на заході в різні роки було, наприклад, катання на лижах по траві тощо.

Через пандемію коронавіруса турнір двічі скасовували, але минулого і цього року вирішили провести.

Переможець-2023 метнув коров'ячий корж на 57 метрів, проте він не зміг побити рекорд у 64 метри.

Переможець турніру 2023 року Фото: 59.ru

Це — не єдиний дивний конкурс у РФ. Так, Фокус писав, що в Росії вже не перший рік проводяться змагання на те, хто швидше викопає могилу, а також хто краще прикрасить її .