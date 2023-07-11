Бруд затоплює і зносить будинки: сильний дощ спричинив повені і зсуви в Японії (фото)

У регіоні дощ називають найсильнішим, який в них коли-небудь був. Він вже забрав життя шістьох осіб, а троє вважаються зниклими безвісти.

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Захід Японії охопили сильні дощі, які призвели до зсувів. Бруд, який мчиться вулицями населених пунктів, змиває все на своїму шляху. Про це пише The Guardian.

На острові Кюсю вже шестеро людей загинули, а ще троє зникли безвісти. Японське метеорологічне агентство попередило жителів Кюсю, одного з чотирьох головних островів країни, бути уважними щодо нових зсувів, після сильних дощів.

"Це — найсильніший дощ, який коли-небудь був у регіоні. Ситуація така, що життя в небезпеці, і їхня безпека повинна бути забезпечена", — сказав Сатоші Сугімото, представник метеорологічного агентства.

Однак у вівторок агентство знизило рівень попереднього спеціального попередження про сильний дощ, який охопить понад 1,7 мільйона людей у ​​північних частинах острова.

В останні роки Японія постраждала від надзвичайно сильних дощів і потужних тайфунів, що викликає побоювання щодо її вразливості до кліматичної кризи .

В офісі прем'єр-міністра Японії повідомили, що була створена оперативна група для координації реагування.

"Ми отримали повідомлення про те, що кілька річок розлилися, і що в різних частинах країни сталися зсуви. Уряд робить усе можливе, щоб отримати повну картину збитків та вживає заходів, ставлячи життя людей на перше місце", — сказав Мацуно журналістам.

У місті Куруме випало 402,5 мм опадів за 24 години – це найвищий показник, який коли-небудь реєструвався, повідомили в метеорологічному агентстві. Селевий потік у місті обвалився на 7 будинків, під завалами опинилася 21 людина. Шестеро змогли втекти, а 14 дістали живими під час пошукових робіт.

Вчені кажуть, що глобальне потепління збільшує ризик сильних дощів у Японії. Метеорологічне агентство повідомило, що в деяких частинах північного Кюсю вже більше тижня йде дощ.

Представники влади міста Асакура заявили, що, на їхню думку, дощ досягнув піку, але попередили, що ризик повені все ще існує.

"Рівень води в річках зростає, тому ми залишаємося пильними щодо можливого розливу", — сказав Такаакі Харано, місцевий чиновник.

Зсуви становлять серйозну небезпеку в Японії, де багато будинків побудовано на рівній землі біля підніжжя пагорбів і гір.

У 2021 році зсув на термальному курорті Атамі вбив 27 людей; а в 2018 році повені та зсуви вбили понад 200 людей на заході Японії під час сезону дощів.

Нагадаємо, що на Прикарпатті підтопило сотні будинків. Несприятливі наслідки сильних зливових дощів торкнулися як житлових будинків, так і підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг у кількох районах Івано-Франківської області.

Раніше повідомлялося, що 27 червня під час сильної грози в аеропорту Літл-Рок в США, літак авіакомпанії American Eagle двічі був уражений блискавкою. Він приземлився на злітно-посадкову смугу й очікував, поки негода вщухне.