Відомий містик пояснив, чому "Сімпсонам" вдається "передбачати" майбутнє (фото)

Бразилець Атос Саломе, який стверджує, що передбачав коронавірус і смерть королеви, висловився про здатність сценаристів популярного мультфільму передбачати події.

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Бразильський містик Атос Саломе пояснив, чому низка серій анімаційного серіалу "Сімпсони" начебто "збулися" в реальному житті. Своєю теорією він поділився в коментарі The Daily Star 11 липня.

Як зазначають журналісти, 36-річного Саломе прозвали "живим Нострадамусом". Чоловік стверджує, що передбачав пандемію коронавірусу, купівлю Ілоном Маском соціальної мережі Twitter і смерть королеви.

У 2000 році "Сімпсони" передбачили перемогу Трампа на президентських виборах

Провісник не схильний вважати, що сценаристи "Сімпсонів" такі ж містики, як і він. За його словами, "передбачення" мультфільму є звичайними збігами.

Атос Саломе зазначив, що ці збіги "захоплюють", проте він ставиться до них "скептично". Він також вказав на те, що прогнози сценаристів ґрунтуються на подіях, які вже відбулися.

"Сімпсони мають довгу історію і безліч епізодів, що збільшує ймовірність того, що деякі з сюжетних ліній або жартів у майбутньому збігатимуться з реальними подіями. Крім того, серіал часто висміює популярну культуру та сучасні події, що ще більше посилює відчуття передбачуваності", — пояснив Саломе.

Вважається, що обкладинка журналу з епізоду 1997 року передбачила теракт 1 вересня

Містик також зазначив, що людський розум схильний знаходити закономірності та значення навіть там, де вони не обов'язково існують. Він закликав використовувати критичне осмислення та ретельний аналіз, щоб запобігати поширенню необґрунтованих теорій.

Нагадаємо, що на думку користувачів Twitter, сценаристи "Сімпсонів" передбачили трагедію з підводним човном, який віз туристів на місце корабельної аварії "Титаніка".

Раніше користувачі мережі також знайшли "доказ" подорожей у часі на знімку 1943 року. На кадрі з пляжу 80-річної давності багато людей розгледіли загадкового чоловіка в костюмі, який нібито використовує сучасний гаджет.