Уперше в історії: у південнокорейському зоопарку народилися панди-близнюки (відео)

Народження близнюків вважається рідкісним явищем, оскільки ймовірність того, що панди народять двійню, становить менше ніж 50%. У дикій природі вони стикаються з боротьбою за виживання, оскільки матері часто не можуть піклуватися про двох дитинчат одночасно.

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У південнокорейському зоопарку гігантська панда народила дитинчат-близнюків. Це перший випадок в історії країни. Про це пише CNN.

У заяві зоопарку повідомляють, що в тематичному парку Everland Resort, розташованому на південний схід від столиці Сеула, 7 липня народилися самки панди розміром із долоню.

Відео, опубліковане на YouTube, показує, як доросла панда на прізвисько Ай Бао бере перше дитинча вагою 180 грамів ротом, а потім через годину народжує друге дитинча, яке важить 140 грамів.

Народження близнюків вважається рідкісним явищем, оскільки ймовірність того, що панди народять двійню, становить менше ніж 50%. У дикій природі вони стикаються з боротьбою за виживання, оскільки матері часто не можуть піклуватися про двох дитинчат одночасно.

У заяві зоопарку зазначається, що як мати, так і її дитинчата перебувають у доброму здоров'ї Фото: Roya News

У заяві зоопарку зазначається, що як мати, так і її дитинчата перебувають у доброму здоров'ї, і персонал забезпечує їм післяпологовий догляд, спираючись на свій досвід.

"Я дуже радий, що в Кореї вперше народилися дитинчата панд-близнюків. Я продовжуватиму добре піклуватися про них, щоб вони могли стати сім'єю панд, яка приноситиме надію і радість публіці", — розповів Кан Чхоль Вон, доглядач зоопарку, відповідальний за створення вольєра для панд у парку.

Ссавці, відомі своєю прихильністю до бамбука, походять із Китаю і вважаються "національним надбанням".

Протягом десятиліть Пекін відправляв цих ссавців за кордон у ролі послів, щоб продемонструвати дружнє ставлення в так званій "дипломатії панд".

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтягнув її на заднє подвір'я і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.