Купили на Amazon: 6-річна дівчинка двічі врятувала життя своїй мамі за допомогою розумної колонки

У Емми Андерсон тривалий час були проблеми з серцем, тому їй довелося навчити свою маленьку доньку користуватися розумною колонкою Amazon. Це рішення двічі врятувало жінці життя, після чого вона пережила складну операцію.

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27-річна Емма Андерсон із Глазго (Шотландія) розповіла, що її 6-річна донька Дарсі двічі врятувала їй життя, покликавши на допомогу Amazon Alexa. Горда мати назвала дівчинку "маленькою суперзіркою". Про це пише The Mirror.

Коли Еммі Андерсон було 15 років, їй поставили діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія. Цей стан призводить до потовщення серцевого м'язу і порушення його нормального функціонування. У результаті, минулого року Еммі довелося пересадити серце.

Однак, можливо, вона ніколи б не ухвалила це рішення, якби не хоробрі та правильні вчинки її доньки Дарсі, яка зуміла викликати допомогу, використовуючи сімейну розумну колонку Amazon Alexa.

"Ми сказали Дарсі, що в мами болить серце, тому вона завжди знала, що в мене проблеми зі здоров'ям. Я налаштувала колонку так, що, якщо я знепритомнію або відчую себе погано, все, що їй потрібно буде зробити, це сказати: "Alexa, виклич допомогу!". Після цього колонка зателефонує моїй мамі, яка живе за рогом. І їй кілька разів доводилося так робити, вона навіть швидку викликала сама, і тоді мені було дуже погано. Я так пишаюся нею, вона маленька суперзірка", — розповіла Емма.

Дівчинка зуміла викликати допомогу, використовуючи сімейну розумну колонку Amazon Alexa Фото: brit

Кілька днів після пересадки серця Емма вийшла заміж за свого партнера Коннера, попри те, що "у неї ще були шви, коли вона йшла до вівтаря".

Тепер жінка зі сміливістю заявляє, що у неї "абсолютно нове" життя.

"Я дійсно можу забрати доньку зі школи й повернутися назад, чого раніше не могла робити. На Великдень мені вдалося взяти Дарсі на плавання і в ігровий парк, фермерський парк — прості речі, які раніше були недоступні мені. Тепер я можу бути справжньою мамою" — додала радісна Емма.

Дочка Емми змогла покликати на допомогу завдяки функції Alexa Emergency Contact, яка дає змогу призначити контакт із телефону, який може бути автоматично викликаний смарт-динаміком за командою людини.

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