Купили на Amazon: 6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей маме с помощью умной колонки

У Эммы Андерсон долгое время были проблемы с сердцем, поэтому ей пришлось обучить свою маленькую дочь пользоваться умной колонкой Amazon. Это решение дважды спасло женщине жизнь, после чего она пережила сложную операцию.

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27-летняя Эмма Андерсон из Глазго (Шотландия) рассказала, что ее 6-летняя дочь Дарси дважды спасла ей жизнь, позвав на помощь Amazon Alexa. Гордая мать назвала девочку "маленькой суперзвездой". Об этом пишет The Mirror.

Когда Эмме Андерсон было 15 лет, ей поставили диагноз гипертрофическая кардиомиопатия. Это состояние приводит к утолщению сердечной мышцы и нарушению ее нормального функционирования. В результате, в прошлом году Эмме пришлось пересадить сердце.

Однако, возможно, она никогда бы не приняла это решение, если бы не храбрые и правильные поступки ее дочери Дарси, которая сумела вызвать помощь, используя семейную умную колонку Amazon Alexa.

"Мы сказали Дарси, что у мамы болит сердце, поэтому она всегда знала, что у меня проблемы со здоровьем. Я настроила колонку так, что, если я потеряю сознание или почувствую себя плохо, все, что ей нужно будет сделать, это сказать: "Alexa, вызови помощь!". После этого колонка позвонит моей маме, которая живет за углом. И ей несколько раз приходилось так делать, она даже скорую вызывала сама, и тогда мне было очень плохо. Я так горжусь ею, она маленькая суперзвезда", — рассказала Эмма.

Девочка сумела вызвать помощь, используя семейную умную колонку Amazon Alexa Фото: The Mirror

Несколько дней после пересадки сердца Эмма вышла замуж за своего партнера Коннера, несмотря на то, что "у нее еще были швы, когда она шла к алтарю".

Теперь женщина со смелостью заявляет, что у нее "совершенно новая" жизнь.

"Я действительно могу забрать дочь со школы и вернуться назад, чего раньше не могла делать. На Пасху мне удалось взять Дарси на плавание и в игровой парк, фермерский парк — простые вещи, которые раньше были недоступны мне. Теперь я могу быть настоящей мамой" — добавила радостная Эмма.

Дочь Эммы смогла позвать на помощь благодаря функции Alexa Emergency Contact, которая позволяет назначить контакт с телефона, который может быть автоматически вызван смарт-динамиком по команде человека.

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