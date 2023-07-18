Оприлюднено найпотужніший у світі паспорт у 2023 році: на якому місці Україна (інфографіка)

За рік український паспорт піднявся в рейтингу паспортів світу на п'ять пунктів.

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Лондонська глобальна консалтингова кампанія Henley & Partners опублікувала новий індекс паспортів, який вимірює глобальну свободу пересування з погляду того, наскільки безвізовим і візовим доступом у світ користуються різні громадяни, повідомляє CNN.

Протягом п'яти довгих років Японія посідала перше місце, але до літа 2023 року Японія відсунулася на третє місце, а новим володарем титулу став Сінгапур, громадяни якого можуть відвідувати 193 напрями з 227 по всьому світу без візи.

Крістіан Х. Келін, голова правління Henley & Partners, зазначає, що за останнє десятиліття Сінгапур був зайнятий забезпеченням більшої свободи пересування для своїх громадян, отримавши безвізовий доступ до 25 нових напрямків.

"Із 2013 року ОАЕ додали разючі 107 напрямів до свого безвізового рахунку, — каже він. — Із країн, що входять до першої десятки, США продемонстрували найменший приріст у своєму рейтингу, отримавши всього 12 додаткових напрямів", — повідомив Келін.

Азія довгий час домінувала у верхній частині таблиці лідерів індексу. Зараз Європа приходить у норму: Німеччина, Італія та Іспанія піднялися на друге місце з безвізовим доступом до 190 напрямків, тоді як Японія та Південна Корея приєдналися до №3 Австрії, Фінляндії, Франції, Люксембургу та Швеції. Громадяни цієї чудової сімки мають доступ до 189 напрямків без попередньої візи.

Велика Британія також змінила свій рейтинг і посіла 4-те місце. Водночас США опустилися ще на два пункти до восьмого місця, маючи доступ лише до 183 безвізових напрямків.

На найнижчому щаблі індексу перебуває паспорт Афганістану. Громадяни цієї країни можуть відвідувати тільки 27 пунктів призначення без попередньої візи.

На якому щаблі рейтингу перебуває паспорт України

У рейтингу світових паспортів український паспорт посідає 30 сходинку. Із 2022 року він піднявся на п'ять пунктів. Громадянам нашої країни відкрито 146 безвізових напрямів.

Паспорт України посідає 30-ту сходинку в рейтингу Фото: henleyglobal

Найближчі сусіди України посідають такі місця рейтингу:

Чеська Республіка — 5

Польща — 6

Угорщина — 6

Румунія — 13

Молдова — 46.

Що відомо про індекс паспортів Henley

Індекс паспортів Henley ґрунтується на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) і ранжує 199 паспортів по всьому світу. Він оновлюється в режимі реального часу протягом року в міру набуття чинності змін у візовій політиці.

У своєму останньому випуску Henley & Partners зазначає, що за 18-річну історію рейтингу середня кількість напрямків, куди мандрівники можуть потрапити без візи, майже подвоїлася: з 58 у 2006 році до 109.

Раніше, 9 липня, українець у Польщі вразив прикордонників своїм паспортом. У Польщі на прикордонному переході в Медиці з країни не випустили громадянина України. Усе через паспорт, який чоловік пред'явив прикордонникам.

21 червня Фокус писав про те, що росЗМІ поширили фейк про паспорт Ізраїлю Олени Зеленської. Слова на івриті написані назадом наперед. Фактично країну Ізраїль назвали "Іларші", а ім'я першої леді України написано неправильно й теж задом наперед ("Ксаналез").