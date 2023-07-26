Подружжя відмовилося від маєтку заради 5-метрового трейлера без гарячої води та Wi-Fi (фото)

На пагорбі, де практично не існує комфортних умов для життя, британці зуміли організувати затишну оселю. Крихітний будиночок має 5 м у довжину та 1,8 м у ширину.

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Тесля Айзек Прайс залишив свою семимісну квартиру на крихітний будинок довжиною 5 метрів і тепер живе на орієнтовно 200 фунтів стерлінгів (близько 10 тис. грн) на місяць. Про це повідомило видання The Sun.

Він купив трейлер за 1000 фунтів стерлінгів (близько 476 тис. грн) та встановив його на сільськогосподарських угіддях поблизу міста Борт у Вельсі.

Чоловік разом зі своєю дівчиною Карою використовує обмежений простір з максимальною користю. Їхнє ліжко підіймається вгору за допомогою лебідки, відкриваючи зручний диван внизу.

"Тут могло б спати багато людей, але тут лише одне двоспальне ліжко, яке підіймається до стелі, а внизу є диван зі сховищем", – пояснив британець.

Крихітний будиночок має 5 м у довжину та 1,8 м у ширину. Власники такої оселі стверджують, що все ж будинок більш просторий, ніж можна було б очікувати.

Під час облаштування вони викопали велику яму і побудували навколо неї прибудову, щоб створити вбиральню. Айзек та Кара доглядають й за невеликою грядкою овочів, хоча сильний вітер на височині робить цю справу дуже непростою.

Крихітний будинок не підключений до водопроводу, тому подружжю доводиться їздити до міста, щоб наповнити бак. Їхні єдині рахунки — це оренда, яка становить 200 фунтів стерлінгів на місяць, газ для плити — 15 фунтів на місяць, і телефонні рахунки — ще 15 фунтів на місяць.

Подружжя також живе без гарячої води та не має Wi-Fi. Холодильник утримувати доволі важко, адже взимку недостатньо сонця. Для зберігання продуктів власники оселі організували хороший харчовий магазин в нижній частині трейлера, оскільки там дуже холодно.

"У нас є кілька речей для зберігання під підлогою", — пояснив Айзек.

Нагадаємо, 12 травня Daily Mail повідомило, що бункер часів Другої світової війни перетворили на розкішний підземний будинок. Бетонну конструкцію без вікон побудували на схилі пагорба в Рінгстед-Бей, Дорсет. Укриття виконувало у 1941 році функції бази радарів ВПС.