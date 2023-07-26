Супруги отказались от большого дома ради 5-метрового трейлера без горячей воды и Wi-Fi (фото)

На холме, где практически не существует комфортных условий для жизни, британцы сумели организовать уютный дом. Крошечный домик имеет 5 м в длину и 1,8 м в ширину.

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Плотник Айзек Прайс оставил свою семиместную квартиру на крошечный дом длиной 5 метров и теперь живет на около 200 фунтов стерлингов (около 10 тыс. грн) в месяц. Об этом сообщило издание The Sun.

Он купил трейлер за 1000 фунтов стерлингов (около 476 тыс. грн) и установил его на сельскохозяйственных угодьях вблизи города Борт в Уэльсе.

Мужчина вместе со своей девушкой Карой использует ограниченное пространство с максимальной пользой. Их кровать поднимается с помощью лебедки, открывая удобный диван внизу.

"Здесь могло бы спать много людей, но здесь только одна двуспальная кровать, которая поднимается к потолку, а внизу есть диван с хранилищем", — пояснил британец.

Крошечный домик имеет 5 м в длину и 1,8 м в ширину. Владельцы такого дома утверждают, что все же дом более просторный, чем можно было бы ожидать.

Во время обустройства они выкопали большую яму и построили вокруг нее пристройку, чтобы создать уборную. Айзек и Кара ухаживают и за небольшой грядкой овощей, хотя сильный ветер на возвышенности делает это дело очень непростым.

Крошечный дом не подключен к водопроводу, поэтому супругам приходится ездить в город, чтобы наполнить бак. Их единственные счета — это аренда, которая составляет 200 фунтов стерлингов в месяц, газ для плиты — 15 фунтов в месяц, и телефонные счета — еще 15 фунтов в месяц.

Супруги также живут без горячей воды и не имеют Wi-Fi. Холодильник содержать довольно трудно, ведь зимой недостаточно солнца. Для хранения продуктов владельцы дома организовали хороший пищевой магазин в нижней части трейлера, поскольку там очень холодно.

"У нас есть несколько вещей для хранения под полом", — объяснил Айзек.

Напомним, 12 мая Daily Mail сообщило, что бункер времен Второй мировой войны превратили в роскошный подземный дом. Бетонную конструкцию без окон построили на склоне холма в Рингстед-Бей, Дорсет. Укрытие выполняло в 1941 году функции базы радаров ВВС.