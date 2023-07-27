Побачив в окопі: британський військовий втратив кота, якого врятував від війни в Україні (фото)

Ейден Ейслін врятував тварину з українських окопів на початку цього року. Кошеня майже напевно було приречене на смерть, але чоловік вивіз його в безпечне місце з лінії фронту на Донбасі й виростив.

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29-річний колишній військовополонений Ейден Ейслін розшукує у Великій Британії кота на прізвисько Джинґлс, якого він врятував в Україні. Про це пише Daily Star.

Британець врятував тварину з українських окопів на початку цього року. Кошеня майже напевно було приречене на смерть, але чоловік вивіз його в безпечне місце з лінії фронту на Донбасі й виростив.

Джинглс знайшов новий дім у нареченої військового Діани Оковітої, яка не захотіла його залишати. Приїхавши до Великої Британії як біженка, щоб жити з сім'єю Айдена, вона взяла тварину з собою в подорож довжиною 1500 миль (2414 км).

Подружжя було дуже налякане і засмучене після того, як 17 липня Джинглс зник зі свого нового будинку в Балдертоні, Ньюарк-он-Трент. Наступного тижня їхній улюбленець мав вирушити разом із ними в Україну, де вони планують заново будувати своє життя.

"Коли я тікала з України, я взяла його з собою. Він член сім'ї, він пройшов через багато чого разом зі мною. Але ми не можемо скасувати нашу подорож в Україну, нам просто дуже потрібно, щоб він повернувся додому. Було нелегко подорожувати з ним Європою, але я ні на секунду не замислювалася про те, що можу його кинути", — розповіла Діана.

Кошеня майже напевно було приречене на смерть, але чоловік вивіз його в безпечне місце Фото: SWNS

За словами українки, сусіди повідомляли про те, що бачили його в їхньому районі, але Джинґлс досі не повернувся до своєї сім'ї.

"Якщо він не повернеться, то пропустить прийом у ветеринара для отримання проїзного квитка, а отже, не зможе виїхати в Україну. Ми дуже хочемо, щоб він повернувся додому", — додала дівчина.

Ейден вступив до лав української морської піхоти у 2014 р. і вирішив знову вступити на службу після закінчення служби, коли виникла загроза вторгнення на територію України. Під час облоги Маріуполя у квітні 2022 року загону британця було наказано здатися.

Видання зазначає, що чоловіка катували, а також показали по російському державному телебаченню разом з іншими іноземними бійцями, яких неправдиво звинуватили в найманстві. Він був засуджений до смертної кари під час показового судового процесу, але потім звільнений в результаті угоди про обмін полоненими.

Пізніше Ейден повернувся в охоплену війною країну як воєнний кореспондент.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові врятували від мін гігантського зайця. Наші солдати взяли за звичку знаходити і допомагати тваринам, які опинилися в зоні військових дій, створеній Росією. Остання така "знахідка", пов'язана з величезним зайцем, стала вірусною.

Також стало відомо, що кіт величезних розмірів, який грається з іграшками тільки для собак, налякав ветеринара. Домашня тварина Лаури Кей виросла настільки великою, що стала еквівалентною дорослому самцю рисі, а її вага становить значні 11 кг. Разом жінка та її вихованець набрали понад 300 000 підписників у TikTok.