Жінка отримала понад 100 посилок від Amazon, які ніколи не замовляла (відео)

Сінді Сміт їздила вулицею і роздавала вміст коробок усім, кого зустрічала. Жінка розповіла, що на посилках була вказана її адреса, але ім'я було інше.

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У США Сінді Сміт зі штату Вірджинія отримала понад 100 посилок від Amazon, які вона не замовляла. Серед отриманих предметів були налобні ліхтарі, клейові пістолети та біноклі. Про це пише UPI.

Жінка розповіла, що нещодавно поруч з її будинком в окрузі Прінс-Вільям стали з'являтися посилки. Незабаром вона отримала близько 1000 налобних ліхтарів, 800 клейових пістолетів і десятки пар біноклів.

"Багато людей говорили мені, що я дивна. Я їздила з ліхтариками й клейовими пістолетами в машині. Я дарувала їх усім, кого зустрічала", — розповіла Сміт телеканалу WUSA-TV.

На коробках була вказана адреса Сміт, але вказане ім'я було Лісяо Чжан, яке, за словами Сміт, вона ніколи раніше не чула.

"Ми спочатку подумали, що це шахрайство", — сказала Сміт, маючи на увазі процес створення інтернет-продавцем фальшивих продажів своєї продукції з метою штучного збільшення кількості 5-зіркових відгуків.

Жінка отримала близько 1000 налобних ліхтарів, 800 клейових пістолетів і десятки пар біноклів Фото: скриншот/YouTube

Видання зазначає, що це не перший подібний випадок. Ліз Гельтман із Вашингтона, округ Колумбія, зіткнулася з аналогічною ситуацією в травні, коли її будинок швидко наповнився пакетами з дитячою постільною білизною, яку вона не замовляла.

Представники Amazon заявили, що вони провели розслідування обох випадків і з'ясували, що посилки Сміта і Гелтман були отримані внаслідок того, що продавці відправили посилки на випадкові адреси, щоб видалити непродані товари з центрів обробки замовлень компанії.

"Усе зводиться до грошей. У вас є продавці, розташовані в Китаї, які просто вибирають випадкові адреси. А потім, коли їм потрібно забрати свої товари зі складів Amazon, вони просто відправляють їх туди, тому що так їм дешевше", — сказав про схему нью-йоркський адвокат Сі Джей Розенбаум.

Раніше Фокус повідомляв, що терміти з'їли заначку літньої жінки на "чорний день". Вона залишилася без засобів на існування після того, як її заощадження були знищені шкідниками. Її онук, Хайрул Ажар, опублікував у Facebook знімок подрібнених грошей.

Також стало відомо, що чоловік подарував свій диван і забув, що ховав у ньому значну суму. Він відчайдушно намагався повернути свій предмет меблів, запропонував винагороду, сподіваючись повернути частину грошей.