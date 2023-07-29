Чоловік перечепився через кота і отримав травми, наче після автокатастрофи (фото)

Кошеня гралося і стрибнуло на ногу власнику, коли той саме спускався сходами. Чоловік летів з другого поверху на перший.

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Чоловік із Великобританії дивом вижив після перелому шиї, хребта та ребер, пробитих легенів та інших травм, спіткнувшись об свого кота. Про це пише New York Post.

Повідомляється, що пригода сталася, коли професійний 59-річний музикант Кріс Роулі із Лестерширу був сам удома зі своїм кошеням єгипетського сфінкса Еріком Моркамбом. Воно гралося, стрибнуло та вчепилося в ногу свого хазяїна, коли той спускався сходами.

Роулі пролетів вниз 14 сходинок, перш ніж опинився на підлозі.

"Я багато чого не пам’ятаю, просто швидко падав, і все закінчилося за лічені секунди, потім я опинився на дні", — розповів постраждалий 59-річний музикант.

Оскільки вдома не було нікого, а телефон був не під рукою, то чоловік пролежав на підлозі до ранку, поки його дружина не повернулася зі зміни і не викликала швидку.

Коли чоловіка доправили до лікарні, медики спершу подумали, що він пережив автокатастрофу.

Зараз чоловік оговтується після травм. Лікарі прогнозів не дають, ходити музикант поки не може.

Нагадаємо, що уругвайський прихильник модифікації тіла Віктор Перальта витратив майже 6500 доларів, щоб встановити собі "сатанинські" імплантати в обидві руки. Нові імпланти рухаються під шкірою, наче там повзають змії.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ відгодував щура-рекордсмена. Щура звати Сквіш, а його вага складає 955 грамів, а зріст — близько 47 см. Через це він потрапив до Книги рекордів України.