"Не очікували на такий успіх": компанія створила пиво з переробленої води з душу (фото)

Пиво безпечне для вживання завдяки низці процедур, що включають мікрофільтрацію та ультрафіолетове випромінювання, і покликане привернути увагу до проблеми браку та повторного використання води.

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У США каліфорнійська компанія Epic Cleantec використала свій досвід перероблювання води для створення пива зі стічних вод житлового будинку в Сан-Франциско. Однак хмільний напій ще не надійшов у продаж. Про це пише UPI.

Компанія Epic Cleantec, що займається очищенням води в Сан-Франциско, спільно з Devil's Canyon Brewing Co. створила пиво Epic OneWater Brew у стилі кельш, приготоване на основі переробленої води з душових, раковин і пральних машин у 40-поверховому елітному житловому будинку Fifteen Fifty.

"Будинки в усьому світі використовують 14% усієї питної води. Майже жоден із житлових будинків не використовує цю воду повторно — ось що ми намагаємося змінити", — заявив CNN Аарон Тартаковскі, генеральний директор і співзасновник компанії Epic Cleantec.

Наразі пиво не продається Фото: Reddit

Наразі пиво не продається, оскільки правила забороняють використовувати перероблені стічні води в комерційних напоях, але воно мало великий успіх на конференції, присвяченій технологіям сталого розвитку будівель.

"У підсумку ми випустили трохи більш ніж 7000 банок, але не як комерційний продукт, а як освітній захід. Це було зроблено для того, щоб по-новому розповісти історію повторного використання води. Але, чесно кажучи, ми не очікували на такий успіх і той величезний відгук, який ми побачили", — сказав Тартаковскі.

За словами Тартаковскі, наразі компанія веде переговори з іншими пивоварними заводами по всьому світу.

"У нас є багато людей, які просять зробити їх ще більше, просто тому, що крім того, що це цікава екологічна історія, пиво насправді дуже смачне", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що рієлтора оштрафували на 20 тисяч доларів за те, що він випив молоко в будинку клієнта. Майк Роуз дуже сильно хотів пити. Під час показу одного з будинків випив молоко прямо з упаковки. Продавці дізналися про цю ситуацію, коли переглянули відеозапис з камери спостереження, захованої в будинку.

Також стало відомо, що чоловік отримав штраф за залишені пляшки поруч зі сміттєвим баком. Ніл Робінсон не помітив застережливий знак, коли залишив пакет із пляшками поруч із забитим по вінця сміттєвим баком.