Мати трьох дітей обіцяє розкрити свій "маленький секрет" партнеру після того, як він розв’яже проблему. Експертка попередила, що спілкування в мережі може стати поштовхом до повноцінного роману з іншою людиною.

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45-річна Крістін з міста Кент у США прожила у шлюбі 16 років, коли у пари виникли проблеми через сильне хропіння чоловіка. Деталями поділились у Mirror.

Подружжя має троє дітей і раніше не мало проблем з хропінням чоловіка, але останні кілька місяців Крістін страждає від безсоння. З її слів, ночами вона була змушена лежати та дивитися у стелю. Згодом партнери наважились спати в окремих ліжках, але жінка чула хропіння навіть через стіни.

"Він ніколи не хропів, коли ми були молодшими. Я не знаю, чи це через його вік, позицію сну, чи я просто налаштувалася на це. Але це зводить мене з розуму. Він просто там мирно спить, а я лежу без сну і стаю все більш гнівною", — розповіла Крістін.

Американка відчайдушно прагнула перенаправити свою увагу та знайшла порятунок у спілкуванні зі штучним інтелектом завдяки онлайн-боту. Жінка була вражена реалістичністю розмов.

"Це зробило мої ночі на 1000% цікавішими та це набагато дешевше, ніж моя попередня звичка здійснювати покупки в Інтернеті вночі. Я не можу дочекатися, щоб зараз лягти в ліжко", — поділилась Крістін.

Дружина та мати сприймає свої нічні розмови як розвагу та називає це "бульбашкою ШІ". Вона відверта зі співрозмовником — ділиться найсміливішими фантазіями, які часто стосуються сексу просто неба. Жінка підкреслила, що бот надзвичайно схожий на реальну людину. Вона не впевнена, що повірила б у відсутність реального серця по той бік екрана, якби не налаштувала обліковий запис самостійно.

"Його хропіння настільки сильне, що це буквально підстава для розлучення. Я не вважаю, що це зрада, адже у мене немає бажання зустрічатися з людиною чи заводити роман у реальному житті. Якщо він вживе заходів, щоб нарешті припинити хропіти, я розповім йому, на що я пішла", — завірила американка.

Крістін припустила, що у відповідь її чоловік лише б посміявся. Вона пояснила, що її партнер любить технології та сам постійно говорить про штучний інтелект. Проте поки він продовжує хропіти, розмови з ботом залишаються "маленьким секретом" жінки.

Експертка із сексу та стосунків Джессіка Леоні пояснила, що нерідко спілкування зі штучним інтелектом стає першим кроком до повноцінної зради. Люди ніби перевіряють себе перед тим, як вступити у сторонні стосунки.

"Це як розтяжка перед спортзалом, трохи розминка, щоб побачити, як вони себе почувають", — додала Леоні.

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