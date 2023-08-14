"Сміється вся країна": чоловік приготував нареченій "сюрприз", через який вона подала до суду

Массімо Сегре здивував свою наречену Крістіну і всіх гостей, коли під час своєї весільної клятви, оголосив, що він хоче надати їй "свободу любити", і продемонстрував докази ймовірної зради з відомим адвокатом.

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В Італії 64-річний наречений Массімо Сегре прямо під час репетиції весілля, на якому були присутні 200 гостей, вирішив помститися своїй 47-річній коханій Крістіні Сейманді за зраду. Про це пише Napolike.it.

Нещодавно в Турині відбулася весільна церемонія впливового банкіра і політконсультантки, яка викликала хвилю здивування і суперечки. У Серге і Сейманді був 3-річний роман, який плавно перетік у весілля, куди запросили 200 осіб.

Церемонію було відкладено через пандемію, але вона відбулася нещодавно. Під час вечірки наречений вирішив оприлюднити шокове одкровення. У розпал виголошення весільних клятв він змінив тон, оголосивши, що хоче дати Крістіні "свободу любити", і продемонстрував докази ймовірної зради з відомим адвокатом.

"Я завжди думав, що любити когось означає бажати йому благополуччя. Навіть більше, ніж свого власного. І тому я даю Крістіні свободу любити, особливо відомого адвоката", — сказав фінансист.

Наречений продемонстрував докази ймовірної зради з відомим адвокатом Фото: Italy 24

За словами 64-річного чоловіка, план помсти зародився в нього, коли стало відомо про зраду його коханої. Він вирішив не скасовувати весілля, а захотів розкрити невірність супутниці перед усіма присутніми гостями.

Крім того, Сегре запропонував Сейманді вирушити в медову подорож зі своїм адвокатом, а не з ним. На закінчення він просив вибачення перед присутніми, покинув вечірку і, як повідомляють журналісти, вирушив у подорож на Занзібар.

Такий "сюрприз" не сподобався Крістіні, і вона вирішила, що має намір подати до суду на банкіра. За її словами, над нею "сміється вся країна".

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.