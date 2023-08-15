Заручилися в повітрі: чоловік освідчився під час польоту лоукостером (фото)

Авіакомпанія Ryanair відома своїми дешевими рейсами і зухвалими відповідями незадоволеним пасажирам у соціальних мережах. Випадок на борту їхнього літака не став винятком.

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Ірландська пара Лі та Лія заручилася під час польоту в Реус (Іспанія) на бюджетному рейсі Ryanair. Авіакомпанія незвично відреагувала на цю новину. Про це пише Daily Star.

Компанія Ryanair відома своїми дешевими рейсами й зухвалими відповідями незадоволеним пасажирам у соціальних мережах. Випадок на борту їхнього літака не став винятком.

Замість того щоб дочекатися прибуття в пункт призначення і стати на одне коліно, чоловік освідчився своїй коханій прямо в повітрі. Лі, відомий в інтернеті під ніком @ItsJustLeeHere, попросив свою дівчину Лію стати його дружиною на очах у решти пасажирів.

"Зробив пропозицію Лії на рейсі Ryanair, коли поруч була її сім'я. На щастя, вона відповіла "так", — написав він у своєму Twitter.

Пара святкувала, наливаючи в пластикові стаканчики шампанське Фото: Twitter/ItsJustLeeHere

Чоловік навіть сфотографувався зі своєю майбутньою дружиною, продемонструвавши її нову каблучку. Ірландська пара, летіла бюджетним рейсом до Іспанії й святкувала, наливаючи в пластикові стаканчики шампанське.

Представники авіакомпанії схоже не поділяли той захват, який хотіла запам'ятати молода пара. Офіційний акаунт Ryanair у Twitter процитував: "Лія, моргни двічі для випадкового розподілу місць".

Після публікації в соціальних мережах повідомлення про заручини стало вірусним. Одні вітали пару, інші висміювали пропозицію в середині польоту.

"Як у нього вистачило місця, щоб стати на одне коліно?" — написав один із користувачів.

Однак знайшлися люди, яким усе ж сподобався коментар авіакомпанії.

"Вибачте, але акаунт Ryanair — це геній комедії", — зазначив інший користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".