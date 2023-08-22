Другий шанс: чоловік виграв величезний приз у лотерею після звільнення (фото)

Ерік Еббот, який втратив роботу, дізнався про перемогу в лотереї, перевіривши свою електронну пошту. Спочатку чоловік подумав, що це шахрайство, тому вирішив ще раз усе перевірити, після чого розповів про приз рідним.

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Ерік Еббот зі США за 24 години після втрати роботи встиг накататися на американських гірках, перш ніж йому повідомили, що він виграв майже 250 тисяч доларів у місцевій благодійній лотереї, і тепер планує купити автомобіль. Про це пише Daily Star.

Щасливчик, який втратив роботу, того ж дня був винагороджений величезним призом. Чоловік думав, що його життя пішло неправильним шляхом, коли його звільнили. Ким саме працював американець невідомо, але його життя змінилося, коли на електронну пошту прийшло повідомлення про те, що він виграв велику суму, попри те, що програв у першому турі.

Ерік виграв у лотерею "Play It Again" у місті Лонок, штат Арканзас, США. Спочатку у нього була невиграшна скретч-карта, але в другому турі він виграв.

"Я прокинувся близько п'ятої ранку і вирішив перевірити свою електронну пошту. Я був шокований, коли отримав лист від лотереї, в якому йшлося про те, що я виграв в одному з цих розіграшів другого шансу! Я одразу ж подумав, що це шахрайство, тож перевірив на сайті The Club, чи є там моє ім'я, і зателефонував до лотереї, щоб підтвердити свій виграш", — розповів він.

Ерік виграв у лотерею "Play It Again" Фото: Arkansas Scholarship Lottery

За словами щасливчика, першими, кому він розповів про виграш у лотерею, були його батьки.

На запитання про те, як він планує витратити виграш, він відповів, що спочатку купить собі новий автомобіль, а решту грошей спрямує на допомогу рідним і близьким.

"Це воістину благословення, і я вдячний за можливість допомогти полегшити їхній фінансовий стрес", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.