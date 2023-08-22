"Я не вбивав свою дружину": дантиста засудили до довічного за вбивство під час сафарі

Прокурори стверджують, що Рудольф убив свою дружину заради грошей за страховкою і для того, щоб бути зі своєю дівчиною. Крім відбування тюремного терміну він виплатить майже 4,9 млн доларів компенсації та штраф у розмірі 2 млн доларів.

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Американського дантиста Лоуренса Рудольфа засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї 30-річної дружини, коли пара була на сафарі в Замбії, повідомила 21 серпня прокуратура США в окрузі Колорадо.

Минулого року присяжні визнали Лоуренса Рудольфа винним у вбивстві своєї дружини Б'янки, коли вони були на полюванні в цій південноафриканській країні. Рудольф вистрілив своїй дружині в серце з дробовика 12-го калібру в останній день полювання, маючи намір представити вбивство як нещасний випадок, ідеться в повідомленні.

Потім, за даними правоохоронців, Рудольф подав шахрайські позови зі страхування життя на суму понад 4 мільйони доларів після повернення до США.

"Підсудний у цій справі думав, що зможе вбити свою дружину за кордоном і вийти сухим з води. Він був неправий, і тепер він нестиме відповідальність за свої дії завдяки невтомному прагненню до справедливості співробітників ФБР, Міністерства юстиції та сім'ї Б'янки Рудольф, яка ніколи не втрачала віри в судову систему", — заявив спеціальний агент Денвера Марк Міхалек.

Під час суду Рудольф наполягав на своїй невинуватості, заявивши, що, на його думку, його дружина випадково вистрілила зі зброї.

"Я не вбивав свою дружину. Я не міг убити свою дружину. Я б не став убивати свою дружину", — заявив Рудольф присяжним, виступаючи на свій захист.

Він розповів слідчим, що почув постріл на світанку, коли був у ванній, і вважав, що дробовик вистрілив випадково, коли його дружина складала його у футляр. Але федеральні прокурори в суді назвали це навмисним злочином. Рудольф убив свою дружину заради грошей за страховкою і для того, щоб бути зі своєю дівчиною Лорі Міллірон, стверджували прокурори.

Адвокат злочинця Девід Маркус стверджував, що у Рудольфа не було фінансових мотивів для вбивства своєї дружини. У судових документах він зазначив, що Рудольф володіє стоматологічною практикою недалеко від Піттсбурга вартістю 10 мільйонів доларів.

68-річному дантисту також було наказано виплатити 4 877 744 долари як компенсацію, а також штраф у розмірі 2 мільйонів доларів. Згідно з повідомленням, він відбуватиме покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за шахрайство зі страховими компаніями.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що жінка замовила вбивство чоловіка в даркнеті. Американка хотіла, отримавши його будинок, пенсію та страхові виплати, але опинилася у в'язниці та без криптовалюти.

Крім цього, 19 липня повідомлялося, що закохана пара зробила селфі за кілька днів до трагедії. Джону Поулосу з Вісконсину (США) загрожує понад 35 років тюремного ув'язнення за вбивство подруги, 21-річної Валентини Треспаласіос із Колумбії, тіло якої знайшли у валізі біля сміттєвого контейнера.