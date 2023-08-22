"Я не убивал свою жену": дантиста приговорили к пожизненному за убийство во время сафари

Прокуроры утверждают, что Рудольф убил свою жену ради денег по страховке и для того, чтобы быть со своей девушкой. Кроме отбывания тюремного срока он выплатит почти 4,9 млн долларов компенсации и штраф в размере 2 млн долларов.

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Американский дантист Лоуренс Рудольф был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей 30-летней жены когда пара была на сафари в Замбии, сообщила 21 августа прокуратура США по округу Колорадо.

В прошлом году присяжные признали Лоуренса Рудольфа виновным в убийстве своей жены Бьянки, когда они были на охоте в этой южноафриканской стране. Рудольф выстрелил своей жене в сердце из дробовика 12-го калибра в последний день охоты, намереваясь представить убийство как несчастный случай, говорится в сообщении.

Затем, по данным правоохранителей, Рудольф подал мошеннические иски по страхованию жизни на сумму более 4 миллионов долларов после возвращения в США.

"Подсудимый по этому делу думал, что сможет убить свою жену за границей и выйти сухим из воды. Он был неправ, и теперь он будет нести ответственность за свои действия благодаря неустанному стремлению к справедливости сотрудников ФБР, Министерства юстиции и семьи Бьянки Рудольф, которая никогда не теряла веры в судебную систему", — заявил специальный агент Денвера Марк Михалек.

Во время суда Рудольф настаивал на своей невиновности, заявив, что, по его мнению, его жена случайно выстрелила из оружия.

"Я не убивал свою жену. Я не мог убить свою жену. Я бы не стал убивать свою жену", — заявил Рудольф присяжным, выступая в свою защиту.

Он рассказал следователям, что услышал выстрел на рассвете, когда был в ванной, и полагал, что дробовик выстрелил случайно, когда его жена складывала его в футляр. Но федеральные прокуроры в суде назвали это преднамеренным преступлением. Рудольф убил свою жену ради денег по страховке и для того, чтобы быть со своей девушкой Лори Миллирон, утверждали прокуроры.

Адвокат преступника Дэвид Маркус утверждал, что у Рудольфа не было финансовых мотивов для убийства своей жены. В судебных документах он отметил, что Рудольф владеет стоматологической практикой недалеко от Питтсбурга стоимостью 10 миллионов долларов.

68-летнему дантисту также было приказано выплатить 4 877 744 доллара в качестве компенсации, а также штраф в размере 2 миллионов долларов. Согласно сообщению, он будет отбывать наказание в виде 20 лет лишения свободы за мошенничество со страховыми компаниями.

Напомним, 25 июля сообщалось, что женщина заказала убийство мужа в даркнете. Американка хотела, получив его дом, пенсию и страховые выплаты, но оказалась в тюрьме и без криптовалюты.

Кроме этого, 19 июля сообщалось, что влюбленная пара сделала селфи за несколько дней до трагедии. Джону Поулосу из Висконсина (США) грозит более 35 лет тюремного заключения за убийство подруги, 21-летней Валентины Треспаласиос из Колумбии, тело которой нашли в чемодане у мусорного контейнера.