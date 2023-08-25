Сімейна драма: бойфренд вирішив пропустити похорон, щоб поспати й подивитися телевізор

Жінку закликали розлучитися зі своїм бойфрендом після того, як коханий наказав їй пропустити похорон покійного дядька, щоб він міг відпочити у свій вихідний день.

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Жінка, яка побажала залишитися невідомою, почувалася погано після того, як її бойфренд наказав їй пропустити похорон, щоб він міг розслабитися у свій вихідний день. Про це пише The Mirror.

Вона розповіла, що її дядько раптово помер на початку червня та що її сім'я намагалася накопичити грошей, щоб оплатити його кремацію. Рідні домовилися зустрітися біля прилеглого мосту, щоб розвіяти його прах, але насилу знайшли відповідну дату.

"Ні в кого в моїй родині немає грошей, щоб оплатити похорон у церкві з диктором. Оскільки ніхто цього не чекав, то й збирати на це не став. Обоє батьків мого дядька померли, а його діти не досягли успіху. Він хотів, щоб його кремували, але оскільки грошей ні в кого не було, ми чекали, коли прийде його чек соціального страхування", — написала вона на Reddit.

Далі вона розповіла про те, як після смерті дядька вона збиралася із сім'єю на вечерю, щоб оплакати покійного дядька, але її партнер вирішив його не відвідувати.

"Ми з моїм партнером разом уже майже три роки та брали участь у житті родин одне одного, проте в останній рік у нас виникли розбіжності, і ми віддалилися", — додала вона.

Чоловік не хотів приходити на сімейні вечері та заходи, але сказав, що бажає приїхати на похорон, коли б він не відбувся.

"Щойно з'явилися гроші, почалася, на жаль, сімейна драма. Практично всі ми хочемо зібратися разом і розвіяти прах на мосту, як дядько того хотів. Проте вже два з трьох разів дата змінювалася. Я тримала свого партнера в курсі подій. За два тижні до зустрічі мені сказали, що ми збираємося 20-го. Я кажу про це своєму хлопцеві, а напередодні ввечері знову питаю його, чи хоче він прийти. Через це почалася ціла сварка", — пише жінка.

Ілюстративне фото Фото: Sky News

Її хлопець поскаржився на те, що не хоче бути присутнім на похороні, бо хоче виспатися після "14 годин роботи". Він засудив її сім'ю за те, що вона знову змінила дату.

"Мені сказали, що я просто не розумію. Він працює по 14 годин на день, але п'ять годин із них щодня проводить, плаваючи на пляжі й дивлячись телевізор або добираючись до дому й назад. Він хоче залишитися вдома, тому що в нього болять ноги. Мені також сказали, що "всі інші дівчата, з якими він зустрічався, скасовували плани, якщо вони випадали на вихідний". Я шкодую, що смерть несподівана, але це не моя робота ц не моє місце — вказувати моїй сім'ї, що потрібно перенести, щоб мій партнер міг відпочити три зайві години вдома", — додала вона.

У підсумку похорон усе одно переніс хтось інший, але жінка боїться, що це повториться, коли дати стануть остаточними. Тоді як більшість користувачів висловили свою відразу до реакції хлопця, інші закликали її кинути його й жити далі.

"Йому справді нецікавий похорон. Ви йому теж нецікаві. Час прощатися", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила "проклятий" портрет дівчини в червоній сукні. Поряд із цінником до рамки картини був прикріплений папірець із написом, що попереджає покупців про можливі проблеми. Малюнок уже двічі повертали в магазин.

Також стало відомо, що британка продала будинок, щоб зробити пластику грудей. Через великий бюст жінка була змушена вдатися до екстраординарних заходів, оскільки відчувала безліч незручностей.