Приносять жертви: місцеві жителі вимагають прибрати "диявольську" статую (фото)

Одне з найбільших міст світу стало центром розбирань між незадоволеними жителями та вірянами, які не згодні з тим, чи потрібно прибирати масивну статую.

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У столиці Таїланду моторошну релігійну статую приберуть з очей геть на прохання переляканих місцевих жителів, які повідомили, що дехто намагався принести в жертву собак, котів і кроликів. Про це пише Daily Star.

Скандальна скульптура божества Кхру Кай Каео залишиться біля готелю Bazaar на вулиці Ratchadaphisek Road у Бангкоку, але не перебуватиме на очах у відвідувачів.

Чотириметрова статуя, пофарбована в чорний колір, має червоні очі, нігті та жовті ікла. Її висота не перевищує 10 метрів, дозвіл на встановлення від міської адміністрації Бангкока (BMA) не потрібен.

Скульптура привернула до себе увагу 9 серпня, коли вона застрягла під мостом під час транспортування до святилища Хуай Кхванг. Незабаром виникли питання про те, що являє собою статуя, і, за повідомленням телеканалу CTN News, деякі побоювалися, що вона заохочує "поклоніння дияволу". За даними видання, після інциденту на мосту з'явилися повідомлення про те, що віряни купують кішок, собак і кроликів для принесення в жертву.

Скульптура привернула до себе увагу 9 серпня, коли вона застрягла під мостом Фото: CTN News

BMA заявила, що, попри шквал скарг, статуя залишиться в будівлі, а губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта запитали, чи справді вона суперечить будь-яким законам або нормам. Чиновник відповів, що на момент написання статті жодних порушень виявлено не було.

"Оскільки скульптуру добре видно з вулиці Ratchadaphisek Road, її страхітливий вигляд може лякати перехожих і пасажирів. Ми розуміємо, що скульптура викликає у деяких людей почуття дискомфорту, і постараємося знайти рішення", — сказав він у розмові з Bangkok Post.

Після цього Пімук Сімародж, секретар губернатора, повідомив, що між BMA і готелем було досягнуто згоди про те, що статуя буде закрита екраном, щоб її не було видно з дороги.

"Ми повинні зважити потреби двох груп людей: тих, кому неприємно бачити скульптуру, і вірян, які не хочуть, щоб її прибирали. Екран не дасть змоги перехожим бачити її, але водночас дасть змогу вірянам висловити свою повагу", — заявив він.

Видання зазначає, що історики оскаржують твердження деяких людей про те, що статуя зображує наставника Джаявармана VII, колишнього короля Кхмерської імперії.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які і врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.