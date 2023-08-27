Витратили $800 млн: таємнича компанія скуповує землю, щоб побудувати місто майбутнього

У 2017 році фірма Flannery Associates запропонувала ідею перетворення території округу Солано на пішохідне місто, що працює на чистій енергії та розраховане на десятки тисяч жителів.

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У США таємнича компанія, яку підтримують мільярдери Кремнієвої долини, скуповує землі в північному окрузі Каліфорнії, маючи намір побудувати в штаті абсолютно нове місто. Про це пише Business Insider.

За даними видання, до числа інвесторів входять деякі з найвідоміших імен Долини — від Марка Андреессена до Лорен Пауелл Джобс.

Фірма Flannery Associates вклала 800 мільйонів доларів у придбання тисячі акрів сільськогосподарських угідь в окрузі Солано, який розташований на північному сході від міста Сан-Франциско.

З 2018 року компанія придбала близько 52 тисяч акрів землі в районі бази ВПС Travis. Згідно з повідомленням, чиновники почали розслідування цих покупок у зв'язку з побоюваннями, що за фірма може представляти іноземні інтереси.

Про компанію Flannery Associates та її конкретні плани щодо розвитку міста відомо небагато. За даними Times, компанію очолює Ян Срамек, 36-річний колишній трейдер Goldman Sachs. Серед його прихильників Марк Андреессен, Пауелл Джобс, Майкл Моріц із Sequoia Capital, співзасновник LinkedIn Рід Хоффман та інші. Поки незрозуміло, скільки кожен із них вклав у компанію.

У 2017 році компанія Flannery Associates запропонувала ідею перетворення території округу Солано на пішохідне місто Фото: Google Maps

У 2017 році компанія Flannery Associates запропонувала ідею перетворення території округу Солано на пішохідне місто, що працює на чистій енергії та розраховане на десятки тисяч жителів. Згідно з даними з нерухомості, середня ціна житла в окрузі становить 585 тисяч доларів.

Майкл Моріц повідомив, що компанія придбала близько 1400 акрів землі за ціною менше ніж 5 тисяч доларів за акр. Однак відтоді ціна купівлі різко зросла, і інвестори стали витрачати до 15 000 доларів за акр. У травні адвокати Flannery подали позов проти групи землевласників округу Солано, стверджуючи, що вони вступили в змову з метою завищення цін на свої ділянки.

У позові стверджується, що компанія переплатила власникам приблизно 170 млн доларів і вимагає відшкодування збитків у розмірі щонайменше 510 млн доларів.

Видання зазначає, що Кремнієва долина вже давно прагне побудувати місто з нуля, іноді з утопічним баченням "розумного міста". Засновники технологічних компаній, включно з Біллом Гейтсом та Ілоном Маском, також мають уявлення про власні міста.

Раніше Фокус повідомляв правду про "диво-будинок" вартістю $4 млн, який "вижив" після жахливого лиха. Пожежі, що охопили острів Мауї на Гаваях з 8 серпня, забрали життя 114 осіб і залишили тисячі зруйнованих будівель. Волею долі або завдяки щасливому випадку сім'я Міллікін внесла у свій будинок кілька ключових змін, які й врятували його.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.