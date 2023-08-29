"Я почув крик": перехожий спіймав маленьку дівчинку, яка випала з 5 поверху (фото)

Чоловік побачив, що дитина вилізла на карниз і став просто під балконом, намагаючись її спіймати.

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В Італії 37-річний Маттіа Агуцці дивом врятував дитину, яка випала з балкона п’ятого поверху будинку, де мешкала з родиною. Про це пише CNN.

Він зі своєю дівчиною саме йшов до магазина, коли почув крики про допомогу з квартири на верхньому поверсі.

"Я почув крик чоловіка, коли побачив маленьку дівчинку, що схилилася на карниз. Маленька дівчинка все більше нахилялася і перелазила через карниз, вона трималася лише двома руками, а її ноги були в повітрі", – сказав Агуцці.

Він крикнув, намагаючись привернути увагу трирічної дитини, щоб вона не виповзала далі, але коли зрозумів, що вона його не чує. Він розрахував її траєкторію та став просто під балконом і чекав, щоб її спіймати, це йому це вдалося.

"Спочатку я не відчував жодних ознак життя, потім дитина почала плакати, і я зітхнув з полегшенням", — сказав він.

Зрозумівши, що трапилося, на вулицю вибігли батьки дівчинки і швидко відвезли її до лікарні. За його словами, батьки дитини були в шоці, але з дівчинкою зараз все добре.

Нагадаємо, що чоловік знайшов захований під килимом 100-річний лист. Він був адресований матері солдата і містив послання від американського військового, який перебував на службі у Франції.

Раніше повідомлялося, що кішка проїхала понад 800 км, застрягши в решітці радіатора. Тварина вважалася зниклою майже тиждень.