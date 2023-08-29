Встановила приховані камери: жінка дізналася про непристойне подвійне життя няні

Молода мама провела своє власне розслідування після того, як випадково знайшла під своєю подушкою чужу спідню білизну.

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Жінка на ім'я Ванг та її чоловік проживають у жвавому місті Шеньчжень (провінція Гуандун, Китай). Вони ведуть цілком комфортне життя, обіймаючи стабільні керівні посади в компанії, і є гордими батьками своєї першої дитини після трьох років шлюбу. Їхнім головним завданням було знайти відповідну няню для своєї дитини, оскільки вони не могли дозволити собі залишити роботу. Але пошуки виявилися не простими. Про це пише The Thaiger.

Молодим кандидаткам не вистачало досвіду, а літні здавалися непридатними для догляду за дитиною. У підсумку пара зупинилася на 20-річній жінці з трирічним досвідом роботи з дітьми, яка за час випробувального терміну показала себе працьовитою і компетентною. Покоївка не тільки добре піклувалася про малюка, а й ефективно справлялася з іншими домашніми справами. Переконавшись у правильності свого рішення, Ванг підписала з нею довгостроковий контракт.

Згодом покоївка стала майже членом сім'ї, часто отримувала від своєї начальниці подарунки та особливі частування. Однак Ванг стала помічати дивні речі. Вона виявила на своїй подушці пасма волосся, схожі на волосся покоївки, і помітила, що її туалетні приналежності закінчуються надзвичайно швидко. Під час бесіди покоївка зізналася, що скористалася дорогими косметичними засобами з цікавості. Дівчина попросила вибачення і пообіцяла більше не чіпати речі Ванг.

Ілюстративне фото Фото: Bridenstine

Однак ще одна знахідка привела молоду маму в замішання. Одного разу вночі вона виявила під подушкою червону спідню білизну, яка явно належала не їй. Вона запідозрила чоловіка в невірності, але він спростував усі звинувачення, пославшись на те, що завжди приходить додому пізніше, ніж вона.

Після довгих роздумів вона зрозуміла, що чоловік не з тих, хто зраджує, і залишила тільки одного підозрюваного — покоївку. Вона вирішила встановити по будинку приховані камери, щоб зібрати неспростовні докази. Перший день зйомки пройшов без пригод, хатня робітниця виконувала свої звичайні обов'язки. Однак наступного з'ясувалася правда. Було помічено, що покоївка користувалася косметичними засобами й носила одяг Ванг, порушивши свою обіцянку. Але найбільш шокуючим відкриттям стало те, що покоївка приводила в будинок невідомих чоловіків, з якими у неї були інтимні зв'язки. Часто це відбувалося, коли дитина спала. Господиня також з'ясувала, що дівчина без дозволу влаштовувала вечірки в її будинку

Після того як покоївка перетворила будинок жінки на сцену з дикого реаліті-шоу, Ванг вигнала і звільнила горе-працівницю.

Раніше Фокус повідомляв, що гігантські слимаки "захопили" будинок пенсіонерки. Жінка вважає, що причиною появи слимаків у її будинку є вогкість. Вона бореться з міською радою за те, щоб її співробітники прийшли і вирішили проблему.

Також стало відомо, що в Британії жінку судять за те, що вона покарала поні. Сару Моулдс підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.